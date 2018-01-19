Пеле попал в больницу из-за переутомления

Знаменитый бразильский футболист Пеле оказался в больнице после того, как упал в обморок.
Легенду мирового футбола госпитализировали в Сан-Паулу. Медики пришли к выводу, что у 77-летнего Пеле серьезное переутомление. В настоящее время он находится под капельницей, врачи пристально следят за его состоянием.
В связи с проблемами со здоровьем Пеле был вынужден отменить поездку в Лондон, где в воскресенье должен был состояться ужин в его честь в отеле Savoy, сообщает «Интерфакс».
В связи с проблемами со здоровьем Пеле был вынужден отменить поездку в Лондон, где в воскресенье должен был состояться ужин в его честь в отеле Savoy, сообщает «Интерфакс».
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