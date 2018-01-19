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    Пеле попал в больницу из-за переутомления

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    Пеле попал в больницу <nobr>из-за</nobr> переутомления

    Пеле попал в больницу из-за переутомления

    Пеле попал в больницу <nobr>из-за</nobr> переутомления
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Знаменитый бразильский футболист Пеле оказался в больнице после того, как упал в обморок.

    Легенду мирового футбола госпитализировали в Сан-Паулу. Медики пришли к выводу, что у 77-летнего Пеле серьезное переутомление. В настоящее время он находится под капельницей, врачи пристально следят за его состоянием.

    В связи с проблемами со здоровьем Пеле был вынужден отменить поездку в Лондон, где в воскресенье должен был состояться ужин в его честь в отеле Savoy, сообщает «Интерфакс».

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