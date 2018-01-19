В Сирии убит немецкий рэпер Deso Dogg, воевавший на стороне ИГ

Музыкант Денис Кусперт из Германии, воевавший в Сирии на стороне террористов, был убит.
По данным издания The Mirror, которое ссылается на ресурс, отслеживающий деятельность террористов, Кусперт был убит в ходе боев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Рэпера ликвидировали накануне в результате авиаудара.
По данным СМИ, рэпер, выступавший в прошлом под псевдонимом Deso Dogg, считался одним из самых известных пропагандистов ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка). Предположительно, он сподвиг сотни людей примкнуть к террористам благодаря своему музыкальному влиянию. Он неоднократно появлялся в экстремистских роликах. В частности, Deso Dogg записал клип, в котором угрожал Бараку Обаме, держа в руках окровавленную голову.
Рэпер занимался музыкой с 1995 года. В 2010-м он завершил карьеру и принял ислам. В 2013-м Кусперт присоединился к ИГ, а уже через год, по данным немецких спецслужб, стал одним из ключевых вербовщиков. В 2015-м США внесли его в список особо опасных международных террористов. В том же году СМИ сообщали о ликвидации Куспера, но позднее эта информация не подтвердилась.
По данным СМИ, рэпер, выступавший в прошлом под псевдонимом Deso Dogg, считался одним из самых известных пропагандистов ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка). Предположительно, он сподвиг сотни людей примкнуть к террористам благодаря своему музыкальному влиянию. Он неоднократно появлялся в экстремистских роликах. В частности, Deso Dogg записал клип, в котором угрожал Бараку Обаме, держа в руках окровавленную голову.
Рэпер занимался музыкой с 1995 года. В 2010-м он завершил карьеру и принял ислам. В 2013-м Кусперт присоединился к ИГ, а уже через год, по данным немецких спецслужб, стал одним из ключевых вербовщиков. В 2015-м США внесли его в список особо опасных международных террористов. В том же году СМИ сообщали о ликвидации Куспера, но позднее эта информация не подтвердилась.
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