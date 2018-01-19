Проект «Бережливая поликлиника»: тульские пациенты забыли об очередях в регистратуру

В России подводят первые итоги проекта «Бережливая поликлиника», который действует уже в 40 регионах страны. Суть нововведений в том, чтобы сберечь время и нервы. Для этого в Минздраве разработали новую логику приема посетителей, работы врачей и лабораторий, а больных и здоровых пациентов развели по разным коридорам.

У родителей совсем крохотных пациентов детской поликлиники в Туле — приятный выбор, как записаться на прием к врачу. Есть современный «инфомат», в который достаточно внести номер полиса медицинского страхования, выбрать нужного специалиста, удобный день и время приема, и уже через несколько секунд выползает талончик. Но там же в постоянном режиме работают несколько сотрудников поликлиники. Они готовы помочь родным пациентов, особенно пожилым людям, если у тех возникнут сложности в «общении с автоматом», и лично записывают на прием к врачу, если так удобнее.



Нина Николаевна предпочитает получить талон для внука Тимофея «по старинке», все несколько раз переспросив. В эту поликлинику она ходит на протяжении десятилетий. Раньше водила своих четверых детей. Сейчас настал черед внуков. До сих пор не может поверить в преображение поликлиники.



Нина Николаевна: «Стало красиво. Нет такой толкотни. В регистратуре — свободно. Очень удобно, очень хорошо, очень культурно».



Однако большинство родителей предпочитают записывать своих детей по телефону. И удивительно, но в поликлинику можно дозвониться с первого раза.



В смене работают сразу три регистратора. Если случится эпидемия и звонки будут раздаваться беспрерывно, есть еще несколько оборудованных мест для записи по телефону. Все сотрудники поликлиники проходили обучение смежным специальностям и готовы подменять друг друга. А еще, к радости родителей, в поликлинике разделили всех приходящих на два потока: больных и здоровых. И для каждой категории есть собственный вход. Мама Галя вспоминает, что раньше ее Алиса приходила на выписку, а домой приносила из поликлиники новое заболевание.



Галина Кашеварова, мама Алисы: «Потому что сидишь — одни болеют, вторые пришли выписываться. И все — в одной очереди. Раньше было неудобно».



В этой чудо-поликлинике, кажется, не забыли ни об одной мелочи. В том случае, если у пациентов образовался перерыв между приемом двух специалистов, детки могут занять место в импровизированном кинозале.



Главврач детской инфекционной поликлиники №2 Саида Акавова придумала систему указательных знаков, чтобы родители с маленькими детьми не плутали по коридорам.



Вся эта модернизация привычных нам медучреждений «с очередями» проходит в рамках федеральной программы «Бережливая поликлиника». И перед каждым главврачом ставится несколько обязательных задач.



Саида Акавова: «Первая задача — это снижение очередей у регистратуры. Вторая задача — это разделение потока больных и здоровых детей. Третья задача — это прохождение профосмотра детей первого года жизни за один-два визита в поликлинику. И четвертая — это создание максимально-комфортных условий для посетителей, родителей и маленьких пациентов».



Только в Тульской области до конца этого года планируют оснастить всем необходимым оборудованием и перестроить работу персонала в 16 поликлиниках. Все остальные выйдут на новый уровень до конца 2020 года.