Алмазы дешевеют: аналитики констатировали спад интереса к бриллиантам

В этом году алмазы могут подешеветь на 10%. Объясняют это тем, что молодежь сейчас не интересуется драгоценными камнями, предпочитая им бижутерию.
Как отмечают аналитики из ведущих инвестфондов, опрошенные агентством Bloomberg, раньше бриллианты продвигались на рынке как олицетворение материальной роскоши. Но так называемые миллениалы — люди, родившиеся после 1980 года, вряд ли сохранят пристрастие к бриллиантам.
Тенденция эта возникла не вчера. В прошлом году эти камни показали один из худших результатов на бирже. Репутацию подпортили фальшивки и так называемые кровавые бриллианты, добытые в зонах военных конфликтов.
Тенденция эта возникла не вчера. В прошлом году эти камни показали один из худших результатов на бирже. Репутацию подпортили фальшивки и так называемые кровавые бриллианты, добытые в зонах военных конфликтов.
Комментарии