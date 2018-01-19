От Приморья до Крыма: в прорубях на Крещение искупались более 1,5 млн россиян

Более полутора миллиона человек в России искупались в прорубях на Крещение. По всей стране были оборудованы почти 4000 купелей.
Жители Дальнего Востока на этот раз окунулись в иордани позже всех. Купель на острове Русский заработала, когда в Москве было уже пять часов утра. Иордань организовали в бухте Новик.
Свои нордические характеры вновь продемонстрировали всей России жители Якутии. Около 60 тысяч человек не побоялись залезть в прорубь в 45-градусный мороз. В поселке Усть-Нера Оймяконского района и вовсе зафиксировали минус 54, но суровые якутские купальщики весь день продолжали идти к иорданям семьями с детьми. В Якутске крещенскую купель сделали крытой, согревая смельчаков тепловыми пушками.
Самый разительный крещенский контраст — по линии Якутия — Крым. В Ялте — плюс 7–9. Но в этом и состоит праздничный колорит: температурный разбег почти в 40 градусов делает крещенские купания в большой стране такими непохожими друг на друга.
На Байкале прорубили огромную майну для заплыва моржей. Традиционная забава иркутян, которая никого не удивляет, ведь не так давно на Байкале открылся специализированный центр закаливания и зимнего плавания.
Крещенские купания по-петербургски на этом фоне выглядят верхом эстетства. Купель здесь открыли прямо в Ломоносовском храме. Альтернатива проруби появилась еще прошлом году, но тогда была рассчитана лишь на детей. Теперь в ней купаются и взрослые.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Свои нордические характеры вновь продемонстрировали всей России жители Якутии. Около 60 тысяч человек не побоялись залезть в прорубь в 45-градусный мороз. В поселке Усть-Нера Оймяконского района и вовсе зафиксировали минус 54, но суровые якутские купальщики весь день продолжали идти к иорданям семьями с детьми. В Якутске крещенскую купель сделали крытой, согревая смельчаков тепловыми пушками.
Самый разительный крещенский контраст — по линии Якутия — Крым. В Ялте — плюс 7–9. Но в этом и состоит праздничный колорит: температурный разбег почти в 40 градусов делает крещенские купания в большой стране такими непохожими друг на друга.
На Байкале прорубили огромную майну для заплыва моржей. Традиционная забава иркутян, которая никого не удивляет, ведь не так давно на Байкале открылся специализированный центр закаливания и зимнего плавания.
Крещенские купания по-петербургски на этом фоне выглядят верхом эстетства. Купель здесь открыли прямо в Ломоносовском храме. Альтернатива проруби появилась еще прошлом году, но тогда была рассчитана лишь на детей. Теперь в ней купаются и взрослые.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Комментарии