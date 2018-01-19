Экологи встали на защиту бобров, «затопивших» деревню в Татарстане

В небольшой деревне Куяново в Татарстане, несмотря на мороз, настоящее весеннее половодье. Улицы поплыли, впрочем, как и люди. Многие вынуждены перемещаться на лодках после того, как речка вышла из берегов, затопив дороги и хозяйственные погреба. Местные жители уверены: дело тут не в природных катаклизмах. Во всем обвиняют бобров.
Весна в Куяново пришла нежданно, как в сказке. Со стороны реки Брустанки зажурчали ручьи. Из-за того что «раскинулась речка широко», машины по улицам татарского села не поехали, а поплыли. Сельчане достали рыбацкие сапоги. И поспешили обвинить во всем бобров, решив, что это они своей плотиной перегородили речку. Оттого и катаклизм.
Специалисты говорят, что бобры действительно расплодились. Но обвинять в «куяновском потопе» только грызунов — несправедливо.
Ринат Фахретдинов, руководитель Мензелинского межрайонного отдела госкомитета РТ по охране природы: «Все считают, что бобры виноваты в затоплении деревни Куяново, но это не так. Я считаю, человеческий фактор. Вовремя не очищали мелиоративный канал».
Чтобы отвести воду от деревни, начали копать ров к соседней речке.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Специалисты говорят, что бобры действительно расплодились. Но обвинять в «куяновском потопе» только грызунов — несправедливо.
Ринат Фахретдинов, руководитель Мензелинского межрайонного отдела госкомитета РТ по охране природы: «Все считают, что бобры виноваты в затоплении деревни Куяново, но это не так. Я считаю, человеческий фактор. Вовремя не очищали мелиоративный канал».
Чтобы отвести воду от деревни, начали копать ров к соседней речке.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Комментарии