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    Экологи встали на защиту бобров, «затопивших» деревню в Татарстане. животные, наводнения, Татарстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкологи встали на защиту бобров, «затопивших» деревню в Татарстане

    Экологи встали на защиту бобров, «затопивших» деревню в Татарстане

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    Экологи встали на защиту бобров, «затопивших» деревню в Татарстане

    Экологи встали на защиту бобров, «затопивших» деревню в Татарстане

    Экологи встали на защиту бобров, «затопивших» деревню в Татарстане

      В небольшой деревне Куяново в Татарстане, несмотря на мороз, настоящее весеннее половодье. Улицы поплыли, впрочем, как и люди. Многие вынуждены перемещаться на лодках после того, как речка вышла из берегов, затопив дороги и хозяйственные погреба. Местные жители уверены: дело тут не в природных катаклизмах. Во всем обвиняют бобров.

      Весна в Куяново пришла нежданно, как в сказке. Со стороны реки Брустанки зажурчали ручьи. Из-за того что «раскинулась речка широко», машины по улицам татарского села не поехали, а поплыли. Сельчане достали рыбацкие сапоги. И поспешили обвинить во всем бобров, решив, что это они своей плотиной перегородили речку. Оттого и катаклизм.

      Специалисты говорят, что бобры действительно расплодились. Но обвинять в «куяновском потопе» только грызунов — несправедливо.

      Ринат Фахретдинов, руководитель Мензелинского межрайонного отдела госкомитета РТ по охране природы: «Все считают, что бобры виноваты в затоплении деревни Куяново, но это не так. Я считаю, человеческий фактор. Вовремя не очищали мелиоративный канал».

      Чтобы отвести воду от деревни, начали копать ров к соседней речке.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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