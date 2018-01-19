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    Жириновский устроил облаву на московских таксистов-нелегалов. Жириновский, Москва, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский устроил облаву на московских таксистов-нелегалов

    Жириновский устроил облаву на московских таксистов-нелегалов

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    Жириновский устроил облаву на московских <nobr>таксистов-нелегалов</nobr>

    Жириновский устроил облаву на московских таксистов-нелегалов

    Жириновский устроил облаву на московских <nobr>таксистов-нелегалов</nobr>

      На Казанский вокзал столицы сегодня прибыл Владимир Жириновский. Кандидат в президенты России от ЛДПР встретился с потенциальными избирателями со всей страны.

      Люди жаловались Владимиру Вольфовичу на то, что в регионах нет работы, а в столице непорядочные работодатели то и дело норовят обмануть. Жириновский хотел пообщаться и с привокзальными таксистами, однако те пытались скрыться, едва его завидев.

      Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Не его документы, он не предприниматель, разрешения на такси нет. Ничего нет. Обычный бомбила! А потом авария, угон — и никто ни за что не отвечает. И все разбегаются. Он не успел уехать, он просто не успел уехать, так бы он тоже сбежал».

      А в Центризбиркоме сегодня сообщили о том, что на данный момент зарегистрированы 388 доверенных лиц Владимира Жириновского.

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