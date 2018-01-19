Жириновский устроил облаву на московских таксистов-нелегалов

На Казанский вокзал столицы сегодня прибыл Владимир Жириновский. Кандидат в президенты России от ЛДПР встретился с потенциальными избирателями со всей страны.

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Москва

такси

Люди жаловались Владимиру Вольфовичу на то, что в регионах нет работы, а в столице непорядочные работодатели то и дело норовят обмануть. Жириновский хотел пообщаться и с привокзальными таксистами, однако те пытались скрыться, едва его завидев.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Не его документы, он не предприниматель, разрешения на такси нет. Ничего нет. Обычный бомбила! А потом авария, угон — и никто ни за что не отвечает. И все разбегаются. Он не успел уехать, он просто не успел уехать, так бы он тоже сбежал».



А в Центризбиркоме сегодня сообщили о том, что на данный момент зарегистрированы 388 доверенных лиц Владимира Жириновского.