Покупатели скрутили агрессивного вора в столичном супермаркете: видео

Посетители супермаркета, которые оказались очевидцами преступления, сработали очень оперативно. Заметив мужчину, пытавшегося вынести товар в обход кассы, они блокировали ему путь и удерживали пока не прибыли патрульные.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Судя по ним, задержанный вел себя агрессивно, в какой-то момент он схватил нож и ранил одного из сотрудников.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Установлено, что мужчина, находясь в подсобном помещении супермаркета, попытался вырваться и скрыться до приезда полицейских. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия».



Позже выяснилось, что задержанный уже был судим за кражу. На этот раз против рецидивистка возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

