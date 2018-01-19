Французская прокуратура разрешила Керимову краткую поездку в Россию

Российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, которого во Франции обвинили в отмывании денег, разрешили ненадолго посетить Россию.
Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр объявил, что члену Совфеда РФ Сулейману Керимову позволено ненадолго съездить в Россию, передает РИА Новости.
Жан-Мишель Прэтр: «Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница) по воскресенье».
Французская полиция задержала Керимова в Ницце по прилете 20 ноября минувшего года. Ему предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он якобы покупал виллы на Лазурном Берегу по заниженным ценам через подставных лиц.
Он вышел из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. Но его свобода была ограничена: сенатору запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В декабре сумма залога была увеличена до 40 миллионов евро.
По словам прокурора Прэтра, суд над российским сенатором состоится в конце текущего года. Российская сторона не раз обращалась к французским властям с просьбой позволить Керимову вернуться в Россию, чтобы он мог выполнять свои обязанности сенатора. При этом он мог бы возвращаться во Францию по требованию правоохранителей.
Жан-Мишель Прэтр: «Господину Керимову было разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника — брата или сводного брата. Разрешение на поездку действительно с сегодняшнего дня (пятница) по воскресенье».
Французская полиция задержала Керимова в Ницце по прилете 20 ноября минувшего года. Ему предъявили обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Он якобы покупал виллы на Лазурном Берегу по заниженным ценам через подставных лиц.
Он вышел из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. Но его свобода была ограничена: сенатору запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В декабре сумма залога была увеличена до 40 миллионов евро.
По словам прокурора Прэтра, суд над российским сенатором состоится в конце текущего года. Российская сторона не раз обращалась к французским властям с просьбой позволить Керимову вернуться в Россию, чтобы он мог выполнять свои обязанности сенатора. При этом он мог бы возвращаться во Францию по требованию правоохранителей.
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