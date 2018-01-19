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    Глава Минобороны Турции объявил о начале операции против курдов в Сирии

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    Глава Минобороны Турции объявил о начале операции против курдов в Сирии

    Глава Минобороны Турции объявил о начале операции против курдов в Сирии

    Операция против курдских «террористических элементов» на севере Сирии де-факто уже проводится, а боевые действия могут начаться в ближайшие часы, объявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

    В эфире телеканала Ahaber министр подчеркнул, что у властей Турции нет другого выбора, кроме как уничтожить террористов на севере Сирии. По словам Нуреттина Джаникли, военная операция против курдских вооруженных формирований в районе города Африн «фактически уже началась».

    По данным агентства Firat, обстрелу турецкой артиллерии подверглись семь курдских селений в регионе Африн в провинции Алеппо. Интенсивный огонь велся по высотам Телль-Бадран, Телль-Бахтияр и Телль-Дустан, где находятся оборонительные рубежи Курдских сил самообороны. Данных о потерях в рядах курдских бойцов нет, но сообщается о раненых мирных жителях.

    Firat отмечает, что в пограничной полосе на турецкой стороне наблюдается необычное передвижение бронетехники. Бойцы КСС, готовящиеся дать отпор вторжению турецких войск, перекрыли противотанковыми рвами шоссе, ведущее из Африна в Аазаз.


    Турция начала стягивать дополнительную военную технику к сирийской границе в середине января.
    Одновременно СМИ сообщили, что США поставили партию переносных зенитно-ракетных комплексов вооруженным формированиям сирийских курдов. Передача техники произошла якобы в рамках секретного соглашения, которое стало первым шагом на пути к созданию «сил безопасности границы» на севере САР.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал замысел США «террористическим» и пригрозил уничтожить «армию по защите границ Сирии» еще до ее появления.

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