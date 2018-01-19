Глава Минобороны Турции объявил о начале операции против курдов в Сирии

Операция против курдских «террористических элементов» на севере Сирии
де-факто уже проводится, а боевые действия могут начаться в ближайшие часы, объявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.
В эфире телеканала Ahaber министр подчеркнул, что у властей Турции нет другого выбора, кроме как уничтожить террористов на севере Сирии. По словам Нуреттина Джаникли, военная операция против курдских вооруженных формирований в районе города Африн «фактически уже началась».
По данным агентства Firat, обстрелу турецкой артиллерии подверглись семь курдских селений в регионе Африн в провинции Алеппо. Интенсивный огонь велся по высотам Телль-Бадран, Телль-Бахтияр и Телль-Дустан, где находятся оборонительные рубежи Курдских сил самообороны. Данных о потерях в рядах курдских бойцов нет, но сообщается о раненых мирных жителях.
Firat отмечает, что в пограничной полосе на турецкой стороне наблюдается необычное передвижение бронетехники. Бойцы КСС, готовящиеся дать отпор вторжению турецких войск, перекрыли противотанковыми рвами шоссе, ведущее из Африна в Аазаз.
Турция начала стягивать дополнительную военную технику к сирийской границе в середине января.
Одновременно СМИ сообщили, что США поставили партию переносных зенитно-ракетных комплексов вооруженным формированиям сирийских курдов. Передача техники произошла якобы в рамках секретного соглашения, которое стало первым шагом на пути к созданию «сил безопасности границы» на севере САР.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал замысел США «террористическим» и пригрозил уничтожить «армию по защите границ Сирии» еще до ее появления.
По данным агентства Firat, обстрелу турецкой артиллерии подверглись семь курдских селений в регионе Африн в провинции Алеппо. Интенсивный огонь велся по высотам Телль-Бадран, Телль-Бахтияр и Телль-Дустан, где находятся оборонительные рубежи Курдских сил самообороны. Данных о потерях в рядах курдских бойцов нет, но сообщается о раненых мирных жителях.
Firat отмечает, что в пограничной полосе на турецкой стороне наблюдается необычное передвижение бронетехники. Бойцы КСС, готовящиеся дать отпор вторжению турецких войск, перекрыли противотанковыми рвами шоссе, ведущее из Африна в Аазаз.
Turkish attacks on Afrin continue https://t.co/UwUB5AGk8K— Firat News Agency (@anfenglish) January 19, 2018
Турция начала стягивать дополнительную военную технику к сирийской границе в середине января.
Одновременно СМИ сообщили, что США поставили партию переносных зенитно-ракетных комплексов вооруженным формированиям сирийских курдов. Передача техники произошла якобы в рамках секретного соглашения, которое стало первым шагом на пути к созданию «сил безопасности границы» на севере САР.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал замысел США «террористическим» и пригрозил уничтожить «армию по защите границ Сирии» еще до ее появления.
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