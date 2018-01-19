В Кремле и ДНР ответили на предложение перенести из Минска переговоры по Донбассу

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал идею Трампа о переносе переговоров по урегулированию конфликта на Украине из Белоруссии в другое государство. Свою позицию по этому вопросу озвучили и в Кремле.
По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, место переговоров не имеет большого значения. Действительно важно лишь одно — соблюдение минских соглашений.
Дмитрий Песков: «Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность нормандскому формату, собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета Безопасности. И опять же понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом».
В свою очередь полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что ситуация на переговорах по украинскому кризису не изменится от выбора новой площадки. В беседе с RT он подчеркнул, что проблема заключается в невыполнении Киевом своих обязательств. Пушилин посоветовал Трампу обратить на это внимание.
Денис Пушилин: «Здесь дело не в площадке, не в месте и не в стране с городом. Проблема в отсутствии политической воли, позиции и желания Украины выполнять взятые на себя обязательства. И Трампу лучше обратить свое внимание именно на это».
О предложении Трампа изменить место встреч контактной группы по Украине заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, новой площадкой может быть выбран один из городов в Казахстане.
Пушилин вспомнил, что в 2015 году Казахстан действительно рассматривался в качестве возможной переговорной площадки наряду с Белоруссией, но эта тема давно не обсуждалась.
В свою очередь полпред России при ООН Александр Лукашевич заявил, что на фоне принятия Радой закона о реинтеграции Донбасса надо говорить не о место переговоров, а об их сути. Он напомнил, что США вообще не участвуют в работе контактной группы по Украине, а Минск устраивает все стороны переговоров, передает РИА Новости.
Александр Лукашевич: «Не о месте нужно вести речь, а о субстанции дальнейших переговоров, о возможности резкого изменения ситуации в связи с принятием закона о реинтеграции, который отрывает путь к военному конфликту и хоронит минские соглашения».
Дмитрий Песков: «Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность нормандскому формату, собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета Безопасности. И опять же понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом».
В свою очередь полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявил, что ситуация на переговорах по украинскому кризису не изменится от выбора новой площадки. В беседе с RT он подчеркнул, что проблема заключается в невыполнении Киевом своих обязательств. Пушилин посоветовал Трампу обратить на это внимание.
Денис Пушилин: «Здесь дело не в площадке, не в месте и не в стране с городом. Проблема в отсутствии политической воли, позиции и желания Украины выполнять взятые на себя обязательства. И Трампу лучше обратить свое внимание именно на это».
О предложении Трампа изменить место встреч контактной группы по Украине заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам, новой площадкой может быть выбран один из городов в Казахстане.
Пушилин вспомнил, что в 2015 году Казахстан действительно рассматривался в качестве возможной переговорной площадки наряду с Белоруссией, но эта тема давно не обсуждалась.
В свою очередь полпред России при ООН Александр Лукашевич заявил, что на фоне принятия Радой закона о реинтеграции Донбасса надо говорить не о место переговоров, а об их сути. Он напомнил, что США вообще не участвуют в работе контактной группы по Украине, а Минск устраивает все стороны переговоров, передает РИА Новости.
Александр Лукашевич: «Не о месте нужно вести речь, а о субстанции дальнейших переговоров, о возможности резкого изменения ситуации в связи с принятием закона о реинтеграции, который отрывает путь к военному конфликту и хоронит минские соглашения».
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