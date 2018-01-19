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    Краснодарский суд вынес приговор россиянину за попытку примкнуть к ИГ. Исламское государство, Краснодарский край, приговоры, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКраснодарский суд вынес приговор россиянину за попытку примкнуть к ИГ

    Краснодарский суд вынес приговор россиянину за попытку примкнуть к ИГ

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    Краснодарский суд вынес приговор россиянину за попытку примкнуть к ИГ

    Краснодарский суд вынес приговор россиянину за попытку примкнуть к ИГ

    Краснодарский суд вынес приговор россиянину за попытку примкнуть к ИГ

      Организатору переправки будущих боевиков из России на восток и одному из экстремистов вынесли приговор. Их признали виновными в содействии террористической ячейке.

      Вячеслава Черноморова сотрудникам Краснодарского управления ФСБ пришлось экстрадировать из Таджикистана. Он пытался выехать в Сирию, чтобы воевать на стороне запрещенного в РФ «Исламского государства». В свое время он оставил семью, сменил религию и, пройдя определенное обучение, решил с оружием в руках примкнуть к радикалам. Ему понадобилось несколько раз пересечь границу. Ради этого он совершил не одно преступление.

      Илона Писарева, официальный представитель УФСБ РФ по Краснодарскому краю: «С этой целью Черноморов осуществил хищение денежных средств и приобрел подложный паспорт гражданина Республики Таджикистан. Реализовать задуманное Черноморову не удалось, так как в ходе оперативных мероприятий ГКНБ Республики Таджикистан и ФСБ России Черноморов был задержан и привлечен к уголовной ответственности за приготовление к участию в деятельности террористической организации ИГИЛ в Сирии».

      Черноморову суд назначил три с половиной года в колонии общего режима. Человек, который помогал ему с подготовкой и пересечением границ, приговорен к двум годам заключения.

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