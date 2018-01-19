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    Дагестанские подростки сняли на видео избиение сверстницы. Дагестан, дети и подростки, драки и избиения, жестокость, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДагестанские подростки сняли на видео избиение сверстницы

    Дагестанские подростки сняли на видео избиение сверстницы

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    Дагестанские подростки сняли на видео избиение сверстницы

    Дагестанские подростки сняли на видео избиение сверстницы

    Дагестанские подростки сняли на видео избиение сверстницы

      Полицейские Махачкалы разбираются в обстоятельствах вопиющего инцидента. Сыщики изучают запись, на которой видно, как подростки избивают свою сверстницу. 13-летнюю девочку, судя по ролику, поставили на колени, и пока один наносил удары, его товарищи снимали все на камеру. Кстати, личности подозреваемых уже установлены. Правоохранители побеседовали с ними и пока отпустили.

      Как выяснил собственный корреспондент НТВ в Дагестане Омар Магомедов, с нападавшими намерен поговорить и отец пострадавшей.

      Зрителями жестокой сцены, по предварительным данным, стали ученики 9-го класса. Судя по кадрам, за девочку никто не заступился, более того, ее оскорбляли. Автор видео со всей силой ударил ее по голове. В какой-то момент один из школьников дал понять, чтобы оператор продолжил запись. Школьник подошел к сверстнице и отработал на ней опасный борцовский прием — иначе не назовешь.

      По репликам можно понять, что издевательствам предшествовал какой-то конфликт. После того как ролик выложили в Сеть, в МВД начали проверку. Имена участников избиения уже установлены. Накануне все они в сопровождении родителей были доставлены в райотдел полиции для профилактической беседы. По всей вероятности, исполнителя опасного броска и автора видео поставят на специальный учет для трудных подростков.

      Что касается самой жертвы, по данным полиции, она, к счастью, серьезно не пострадала. Тем не менее после случившегося с девочкой пришлось работать психологам.

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