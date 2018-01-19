Фура с отказавшими тормозами протаранила частный дом в Геленджике: видео

Груженная строительными материалами фура, у которой отказали тормоза, снесла ограду у дороги и протаранила стену частного дома.

В городской администрации рассказали, что авария произошла в 11:45. Водитель фуры собирался повернуть с улицы Кирова на Новороссийскую, но в этот момент он почувствовал, что у автомобиля отказали тормоза.



Мужчина продолжил движение по улице Кирова, где столкнулся с первым автомобилем, а на перекрестке с улицей Луначарского — со вторым. После этого он попытался остановить фуру. Убедившись, что не тротуаре нет пешеходов, водитель врезался в ограждение. Но грузовик снес ограду и врезался в частный дом.



Александр Бекетов, начальник отдела ГИБДД МВД по Геленджику: «Остановить движение грузовика полностью удалось только после въезда в частное домовладение».



Движение фуры с отказавшими тормозами попало в объектив камеры наблюдения. Видно, что груженый автомобиль едва не сбил двоих пешеходов, пытаясь уйти от лобового столкновения с машиной.



После этого инцидента за медицинской помощью обратились двое пострадавших.

