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    Фура с отказавшими тормозами протаранила частный дом в Геленджике: видео. ДТП, Краснодарский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФура с отказавшими тормозами протаранила частный дом в Геленджике: видео

    Фура с отказавшими тормозами протаранила частный дом в Геленджике: видео

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    • Кадр из видео: Александр Бочнев / vk.com
    Фура с отказавшими тормозами протаранила частный дом в Геленджике: видео

    Фура с отказавшими тормозами протаранила частный дом в Геленджике: видео

    Фура с отказавшими тормозами протаранила частный дом в Геленджике: видео
    • Кадр из видео: Александр Бочнев / vk.com

      • Груженная строительными материалами фура, у которой отказали тормоза, снесла ограду у дороги и протаранила стену частного дома.

      В городской администрации рассказали, что авария произошла в 11:45. Водитель фуры собирался повернуть с улицы Кирова на Новороссийскую, но в этот момент он почувствовал, что у автомобиля отказали тормоза.

      Мужчина продолжил движение по улице Кирова, где столкнулся с первым автомобилем, а на перекрестке с улицей Луначарского — со вторым. После этого он попытался остановить фуру. Убедившись, что не тротуаре нет пешеходов, водитель врезался в ограждение. Но грузовик снес ограду и врезался в частный дом.

      Александр Бекетов, начальник отдела ГИБДД МВД по Геленджику: «Остановить движение грузовика полностью удалось только после въезда в частное домовладение».

      Движение фуры с отказавшими тормозами попало в объектив камеры наблюдения. Видно, что груженый автомобиль едва не сбил двоих пешеходов, пытаясь уйти от лобового столкновения с машиной.

      После этого инцидента за медицинской помощью обратились двое пострадавших.

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