МИД России обвинил США в разглашении персональных данных дипломатов

МИД РФ обвинил США в преступлении против российских дипломатов. Речь о нарушении банковской тайны и разглашении персональных данных.
Информацию о счетах российских дипведомств опубликовал американский новостной портал BuzzFeed. Как говорится в заявлении МИД, получить подобные данные без разрешения официального Вашингтона невозможно. Причем сведениям специально старались придать конспирологический характер. Подозрительными назвали обычные переводы зарплаты или платежи за ремонт.
В МИД отметили, что именно США нередко прибегают к финансированию оппозиции в других странах, а Россия «такими вещами не занимается». Дипломаты призвали американских коллег прекратить разглашение конфиденциальных данных и наказать виновных.
В МИД отметили, что именно США нередко прибегают к финансированию оппозиции в других странах, а Россия «такими вещами не занимается». Дипломаты призвали американских коллег прекратить разглашение конфиденциальных данных и наказать виновных.
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