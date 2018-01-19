Российские специалисты помогут сирийцам восстановить телекоммуникации

В Сирии сегодня рассуждают о персональных данных и интернет-технологиях . Власти арабской республики столкнулись с тем, что строить заново приходится не только дома, но и коммуникационные сети. На помощь им в Дамаск с рабочим визитом прибыл российский министр связи Николай Никифоров.

Как сообщает корреспондент НТВ Анатолий Майоров, то, что гости из России сначала приняли за массовый фантом, оказалось сюрпризом от студентов Дамасского университета — российские хиты специально включили перед приездом министра связи, в благодарность за предстоящую поддержку.



Николай Никифоров, министр связи РФ: «Мы обсуждали сегодня, как создать совместные онлайн-курсы, которые уже сегодня используются в России и которые могут использоваться в Сирии. Я пообещал, что мы готовы и с радостью встретим любые IT-проекты студентов, стартапы, которые будут заинтересованы в работе на российском рынке».



У студента Эйхама Аджасема уже трое товарищей учатся в Москве. Россия помогает готовить специалистов, которые будут восстанавливать Сирию после войны. Страна, семь лет в которой главными были технологии военные, теперь нацелилась на развитие информационных. На местной базе прорыв не обеспечить.



Оказавшись в Сирии, российский министр связи едва сам чуть не остался без связи. Даже на улицах столичного Дамаска можно попасть в такой информационный вакуум: ни звонков, ни Интернета. Про последний и вовсе лучше промолчать.



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