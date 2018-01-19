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    Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

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    Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

    Трамп предложил перенести из Минска переговоры по Донбассу

    Президент США предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из столицы Белоруссии в другую страну.

    Об этом предложении Дональда Трампа рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после беседы с американским лидером на полях заседания СБ ООН в Нью-Йорке. Как отметил Назарбаев, переговорной площадкой должен был стать Казахстан, передает РИА Новости.

    Нурсултан Назарбаев: «Вообще, это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать».

    По словам Назарбаева, они с Трампом сошлись во мнении, что минские переговоры зашли в тупик, а стороны не пришли к взаимопониманию. Кроме того, президент Казахстана высказался за ввод миротворцев в Донбасс для определения границ, сообщает «Интерфакс».

    Нурсултан Назарбаев: «Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет».

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