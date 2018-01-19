Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    «ВКонтакте» после резни в бурятской школе блокирует призывающие к насилию группы

    8 комментариев

    «ВКонтакте» после резни в бурятской школе блокирует призывающие к насилию группы

    «ВКонтакте» после резни в бурятской школе блокирует призывающие к насилию группы

    В Минкомсвязи заявили, что при участии администраций соцсетей сегодня начнется блокировка групп, призывающих к насилию в школах. «ВКонтакте» сообщает, что уже приступила к удалению подобных сообществ.

    Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка групп в соцсетях, которые призывают к нападениям в школах с использованием холодного оружия, начнутся сегодня. По его словам, сейчас вместе с администрациями соцсетей проводится мониторинг, передает РИА Новости.

    Алексей Волин: «Их количество крайне ограничено. Сейчас ведется мониторинг сети, причем вместе с администрациями социальных сетей, потому что они также не хотят иметь у себя подобного рода группы, которые негативно влияют на их репутацию. Мы считаем, что блокировки начнутся уже сегодня».

    Между тем соцсеть «ВКонтакте» поспешила приступить к действиям — она уже удаляет и блокирует сообщества и страницы, где пропагандируется насилие в учебных учреждениях. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Пресс-служба «ВКонтакте»: «„ВКонтакте“ решительно выступает против призывов к экстремизму и насилию. Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют, — как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб».

    Ранее поступала информация, что нападавший из бурятской школы состоял в закрытой группе в соцсети. Рассматривается версия о его связи с подростками, совершавшими нападения в школах в других регионах.

    «ВКонтакте» напоминает, что любой пользователь может сообщить о распространении в соцсети неправомерного контента с помощью кнопки «Пожаловаться».

    Пресс-служба «ВКонтакте»: «Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции команды модерации „ВКонтакте“ не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут».

    смотретьЗадержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника сняли на видео
    Задержание напавшего на школу Улан-Удэ девятиклассника сняли на видео
    Напомним, нападение на школу в микрорайоне «Сосновый бор» в Улан-Удэ произошло сегодня утром. Девятиклассник бросил в класс, где находились ученики 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. Когда дети начали выбегать, он напал на них с топором. Ранения получили пятеро детей и учительница, которая пыталась защитить школьников. Сам пострадавший доставлен в больницу под конвоем.

    Ранее на текущей неделе произошла драка с поножовщиной в школе в Челябинской области. А в понедельник двое подростков напали на младшеклассников с ножами в Перми.

    Новости по теме

    Резня в школе Улан-Удэ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru