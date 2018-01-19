«ВКонтакте» после резни в бурятской школе блокирует призывающие к насилию группы

В Минкомсвязи заявили, что при участии администраций соцсетей сегодня начнется блокировка групп, призывающих к насилию в школах. «ВКонтакте» сообщает, что уже приступила к удалению подобных сообществ.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что блокировка групп в соцсетях, которые призывают к нападениям в школах с использованием холодного оружия, начнутся сегодня. По его словам, сейчас вместе с администрациями соцсетей проводится мониторинг, передает РИА Новости.
Алексей Волин: «Их количество крайне ограничено. Сейчас ведется мониторинг сети, причем вместе с администрациями социальных сетей, потому что они также не хотят иметь у себя подобного рода группы, которые негативно влияют на их репутацию. Мы считаем, что блокировки начнутся уже сегодня».
Между тем соцсеть «ВКонтакте» поспешила приступить к действиям — она уже удаляет и блокирует сообщества и страницы, где пропагандируется насилие в учебных учреждениях. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
Пресс-служба «ВКонтакте»: «„ВКонтакте“ решительно выступает против призывов к экстремизму и насилию. Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют, — как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб».
Ранее поступала информация, что нападавший из бурятской школы состоял в закрытой группе в соцсети. Рассматривается версия о его связи с подростками, совершавшими нападения в школах в других регионах.
«ВКонтакте» напоминает, что любой пользователь может сообщить о распространении в соцсети неправомерного контента с помощью кнопки «Пожаловаться».
Пресс-служба «ВКонтакте»: «Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции команды модерации „ВКонтакте“ не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут».
Напомним, нападение на школу в микрорайоне «Сосновый бор» в Улан-Удэ произошло сегодня утром. Девятиклассник бросил в класс, где находились ученики 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. Когда дети начали выбегать, он напал на них с топором. Ранения получили пятеро детей и учительница, которая пыталась защитить школьников. Сам пострадавший доставлен в больницу под конвоем.
Ранее на текущей неделе произошла драка с поножовщиной в школе в Челябинской области. А в понедельник двое подростков напали на младшеклассников с ножами в Перми.
Алексей Волин: «Их количество крайне ограничено. Сейчас ведется мониторинг сети, причем вместе с администрациями социальных сетей, потому что они также не хотят иметь у себя подобного рода группы, которые негативно влияют на их репутацию. Мы считаем, что блокировки начнутся уже сегодня».
Между тем соцсеть «ВКонтакте» поспешила приступить к действиям — она уже удаляет и блокирует сообщества и страницы, где пропагандируется насилие в учебных учреждениях. Об этом заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.
Пресс-служба «ВКонтакте»: «„ВКонтакте“ решительно выступает против призывов к экстремизму и насилию. Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют, — как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб».
Ранее поступала информация, что нападавший из бурятской школы состоял в закрытой группе в соцсети. Рассматривается версия о его связи с подростками, совершавшими нападения в школах в других регионах.
«ВКонтакте» напоминает, что любой пользователь может сообщить о распространении в соцсети неправомерного контента с помощью кнопки «Пожаловаться».
Пресс-служба «ВКонтакте»: «Мы рассматриваем все жалобы без исключений. Время реакции команды модерации „ВКонтакте“ не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут».
Напомним, нападение на школу в микрорайоне «Сосновый бор» в Улан-Удэ произошло сегодня утром. Девятиклассник бросил в класс, где находились ученики 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. Когда дети начали выбегать, он напал на них с топором. Ранения получили пятеро детей и учительница, которая пыталась защитить школьников. Сам пострадавший доставлен в больницу под конвоем.
Ранее на текущей неделе произошла драка с поножовщиной в школе в Челябинской области. А в понедельник двое подростков напали на младшеклассников с ножами в Перми.
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