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    При падении крана на жилой дом в Кирове погиб один человек. Киров, кран, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри падении крана на жилой дом в Кирове погиб один человек

    При падении крана на жилой дом в Кирове погиб один человек

    1 комментарий
    • Фото: gorodkirov.ru
    При падении крана на жилой дом в Кирове погиб один человек

    При падении крана на жилой дом в Кирове погиб один человек

    При падении крана на жилой дом в Кирове погиб один человек
    • Фото: gorodkirov.ru

      • В прокуратуре Кировской области заявили, что при падении стрелы крана на жилой дом погиб один человек и еще один пострадал.

      Денис Сухомлин, помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ: «По предварительным данным, один человек погиб, один получил незначительные повреждения. Поврежден также автомобиль, который был припаркован рядом с местом падения крана».

      Он добавил, что прокуратура организовала проверку после падения крана. Между тем в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова рассказали, что пострадавший проходит обследование. По-видимому, его жизнь вне опасности, передает ТАСС.

      Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии: «Пока к нам поступил один пострадавший, он сейчас обследуется. Его состояние нормальное, пришел к нам сам».

      В доме, на который рухнул кран, повреждены две квартиры. На месте работают экстренные службы. Из здания были эвакуированы 12 человек, среди них пострадавших нет.

      В полиции в свою очередь уточнили, что инцидент произошел в 11:15 по адресу: улица МОПРа, 109. Там ведется строительство 16-этажной высотки, отмечает «Интерфакс».

      Пресс-служба регионального УМВД: «Кран упал на двухэтажный жилой кирпичный дом. Информация уточняется».

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