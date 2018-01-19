При падении крана на жилой дом в Кирове погиб один человек

В прокуратуре Кировской области заявили, что при падении стрелы крана на жилой дом погиб один человек и еще один пострадал.
Денис Сухомлин, помощник прокурора Кировской области по взаимодействию со СМИ: «По предварительным данным, один человек погиб, один получил незначительные повреждения. Поврежден также автомобиль, который был припаркован рядом с местом падения крана».
Он добавил, что прокуратура организовала проверку после падения крана. Между тем в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова рассказали, что пострадавший проходит обследование. По-видимому, его жизнь вне опасности, передает ТАСС.
Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии: «Пока к нам поступил один пострадавший, он сейчас обследуется. Его состояние нормальное, пришел к нам сам».
В доме, на который рухнул кран, повреждены две квартиры. На месте работают экстренные службы. Из здания были эвакуированы 12 человек, среди них пострадавших нет.
В полиции в свою очередь уточнили, что инцидент произошел в 11:15 по адресу: улица МОПРа, 109. Там ведется строительство 16-этажной высотки, отмечает «Интерфакс».
Пресс-служба регионального УМВД: «Кран упал на двухэтажный жилой кирпичный дом. Информация уточняется».
Он добавил, что прокуратура организовала проверку после падения крана. Между тем в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова рассказали, что пострадавший проходит обследование. По-видимому, его жизнь вне опасности, передает ТАСС.
Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии: «Пока к нам поступил один пострадавший, он сейчас обследуется. Его состояние нормальное, пришел к нам сам».
В доме, на который рухнул кран, повреждены две квартиры. На месте работают экстренные службы. Из здания были эвакуированы 12 человек, среди них пострадавших нет.
В полиции в свою очередь уточнили, что инцидент произошел в 11:15 по адресу: улица МОПРа, 109. Там ведется строительство 16-этажной высотки, отмечает «Интерфакс».
Пресс-служба регионального УМВД: «Кран упал на двухэтажный жилой кирпичный дом. Информация уточняется».
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