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    В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе. Бурятия, Минздрав, больницы, дети и подростки, нападения, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе

    В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе

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    В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе

    В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе

    В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе

      В результате резни в школе, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор», пострадали семь человек. В республиканском Минздраве рассказали о состоянии раненых.

      Дамбинима Самбуев, министр здравоохранения Бурятии: «Первично было пять пострадавших. Потом в последующем еще двое детей — они подошли из дома. Наши врачи осмотрели и госпитализировали их. Итого — семь человек. Действительно, двое находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас оперируются. Ситуация на контроле. Всем оказывается и будет оказываться помощь. Минздрав Российской Федерации уже в курсе. По поручению министра здравоохранения РФ Скворцовой Вероники Игоревны формируется бригада — мы сейчас консультируемся — из Санкт-Петербурга».

      Ранее был опубликован список пострадавших. В нем шесть несовершеннолетних, включая самого пострадавшего, и учительница.

      смотретьСМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
      СМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
      Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло сегодня утром. По данным следствия, ученик 9-го класса бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. А когда начался пожар, набросился с топором на выбегавших из класса детей.

      В Сети появилось видео задержания подозреваемого. По данным СМИ, он сын майора бригады ВДВ.

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