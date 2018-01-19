В Минздраве Бурятии рассказали о состоянии пострадавших при нападении в школе

В результате резни в школе, расположенной в микрорайоне «Сосновый бор», пострадали семь человек. В республиканском Минздраве рассказали о состоянии раненых.
Дамбинима Самбуев, министр здравоохранения Бурятии: «Первично было пять пострадавших. Потом в последующем еще двое детей — они подошли из дома. Наши врачи осмотрели и госпитализировали их. Итого — семь человек. Действительно, двое находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас оперируются. Ситуация на контроле. Всем оказывается и будет оказываться помощь. Минздрав Российской Федерации уже в курсе. По поручению министра здравоохранения РФ Скворцовой Вероники Игоревны формируется бригада — мы сейчас консультируемся — из Санкт-Петербурга».
Ранее был опубликован список пострадавших. В нем шесть несовершеннолетних, включая самого пострадавшего, и учительница.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло сегодня утром. По данным следствия, ученик 9-го класса бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. А когда начался пожар, набросился с топором на выбегавших из класса детей.
В Сети появилось видео задержания подозреваемого. По данным СМИ, он сын майора бригады ВДВ.
Ранее был опубликован список пострадавших. В нем шесть несовершеннолетних, включая самого пострадавшего, и учительница.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло сегодня утром. По данным следствия, ученик 9-го класса бросил в класс бутылку с зажигательной смесью. А когда начался пожар, набросился с топором на выбегавших из класса детей.
В Сети появилось видео задержания подозреваемого. По данным СМИ, он сын майора бригады ВДВ.
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