Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

Россельхознадзор с 22 января вводит временные ограничения на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины, в том числе через третьи страны.

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Как объяснили в надзорном ведомстве, на коробках с продукцией из Боснии и Герцеговины обнаружили следы перемаркировки, свидетельствующие о том, что местом происхождения партии яблок является Польша, продукция которой является санкционной.



Ограничение на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины будет действовать до проведения двусторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой этой страны.



Партии яблок, отгруженные до 22 января, «будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств», сообщили в Россельхознадзоре.



Запрет на ввоз ряда видов продукции из стран, поддержавших антироссийские санкции, действует с 7 августа 2014 года.