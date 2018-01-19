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    Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

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    Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

    Россельхознадзор ограничил ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

    Россельхознадзор с 22 января вводит временные ограничения на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины, в том числе через третьи страны.

    Как объяснили в надзорном ведомстве, на коробках с продукцией из Боснии и Герцеговины обнаружили следы перемаркировки, свидетельствующие о том, что местом происхождения партии яблок является Польша, продукция которой является санкционной.

    Ограничение на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины будет действовать до проведения двусторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой этой страны.

    Партии яблок, отгруженные до 22 января, «будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств», сообщили в Россельхознадзоре.

    Запрет на ввоз ряда видов продукции из стран, поддержавших антироссийские санкции, действует с 7 августа 2014 года.

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