Константин Крюков, Татьяна Веденеева и Шура станут героями программы «Однажды…»

В новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» 20 января, в субботу, появятся популярный актер Константин Крюков, известная актриса и телеведущая Татьяна Веденеева, молодой актер Никита Кукушкин и знаменитый певец Шура.
Новый выпуск предоставит возможность окунуться в воспоминания любимца зрителей — актера Константина Крюкова — о его прославленной семье. Кинозвезда вспомнит, как отношение матери, актрисы Алёны Бондарчук, к театру повлияло на его восприятие, и расскажет, как переживал ранний уход самого близкого человека. Константин поведает о начале актерской карьеры и отношениях с именитым дядей — Фёдором Бондарчуком. А также вспомнит общение с легендарным дедушкой, оскароносным режиссером Сергеем Бондарчуком, запах, связанный с ним, и его манеру общения с детьми как со взрослыми. Актер признается, что главное в его жизни — работа, которая находится в тесной взаимосвязи с семьей.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева, самая известная «тетя» страны. Телезвезда вспомнит родительское воспитание для благородных девиц, тяжелое начало творческой карьеры и ошеломительную славу, которая изменила снисходительное отношение окружения к ее персоне. Татьяна назовет подлинную причину развода со вторым мужем, ради которого приостановила свою карьеру, чем вызвала волну осуждений. Также актриса и телеведущая поделится своим мнением об одиночестве известных женщин и перескажет любимое изречение певицы Тины Тёрнер.
Зрители получат возможность ближе познакомиться с молодым актером Никитой Кукушкиным. Артист поведает о «Ящике добра» — суперидее, которую по достоинству оценил художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Никита проведет уникальную экскурсию по столярному цеху театра и расскажет, что работа руками для него сродни медитации. Актер признается, что мама является его идеалом доброты, вдохновляющим на разностороннюю помощь, которую Никита добровольно оказывает уже несколько лет при активной помощи жены и волонтеров.
Зрители НТВ смогут увидеть настоящий эксклюзив, главным героем которого станет эпатажный артист Александр Медведев, знакомый публике под псевдонимом Шура. Команда программы «Однажды…» навестит певца в научном центре, куда Александр поступил в тяжелом состоянии. Артист раскроет истинную причину, по которой оказался под чутким надзором врачей, а также расскажет о новой победе в борьбе с алкогольной зависимостью. Шура поделится своей реакцией на известие о тяжелой форме онкологии и признается, какое событие в жизни он называет лучшим за последние 25 лет.
Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru каждую субботу в 16:20.
В рамках авторского проекта о своем «Однажды…» расскажет и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева, самая известная «тетя» страны. Телезвезда вспомнит родительское воспитание для благородных девиц, тяжелое начало творческой карьеры и ошеломительную славу, которая изменила снисходительное отношение окружения к ее персоне. Татьяна назовет подлинную причину развода со вторым мужем, ради которого приостановила свою карьеру, чем вызвала волну осуждений. Также актриса и телеведущая поделится своим мнением об одиночестве известных женщин и перескажет любимое изречение певицы Тины Тёрнер.
Зрители получат возможность ближе познакомиться с молодым актером Никитой Кукушкиным. Артист поведает о «Ящике добра» — суперидее, которую по достоинству оценил художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников. Никита проведет уникальную экскурсию по столярному цеху театра и расскажет, что работа руками для него сродни медитации. Актер признается, что мама является его идеалом доброты, вдохновляющим на разностороннюю помощь, которую Никита добровольно оказывает уже несколько лет при активной помощи жены и волонтеров.
Зрители НТВ смогут увидеть настоящий эксклюзив, главным героем которого станет эпатажный артист Александр Медведев, знакомый публике под псевдонимом Шура. Команда программы «Однажды…» навестит певца в научном центре, куда Александр поступил в тяжелом состоянии. Артист раскроет истинную причину, по которой оказался под чутким надзором врачей, а также расскажет о новой победе в борьбе с алкогольной зависимостью. Шура поделится своей реакцией на известие о тяжелой форме онкологии и признается, какое событие в жизни он называет лучшим за последние 25 лет.
Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru каждую субботу в 16:20.
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