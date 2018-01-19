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    На Сахалине медсестру уволили за селфи на фоне больных в реанимации

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    • Фото: citysakh.ru
    На Сахалине медсестру уволили за селфи на фоне больных в реанимации

    На Сахалине медсестру уволили за селфи на фоне больных в реанимации

    На Сахалине медсестру уволили за селфи на фоне больных в реанимации
  • Фото: citysakh.ru

    • Медсестра, сделавшая фотосессию с больными в реанимации одной из больниц Сахалина, поплатилась должностью.

    Женщину уволили после служебной проверки, сообщила в пятницу представитель пресс-службы областного минздрава Ксения Сахарова.

    Ксения Сахарова: «В ходе проверки подтвержден факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении. Младшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра уволена за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей».

    смотретьНа Сахалине медсестра издевалась над беспомощными больными в реанимации
    На Сахалине медсестра издевалась над беспомощными больными в реанимации
    Замечания и выговоры получили руководители лечебного учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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