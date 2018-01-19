На Сахалине медсестру уволили за селфи на фоне больных в реанимации

Медсестра, сделавшая фотосессию с больными в реанимации одной из больниц Сахалина, поплатилась должностью.
Женщину уволили после служебной проверки, сообщила в пятницу представитель пресс-службы областного минздрава Ксения Сахарова.
Ксения Сахарова: «В ходе проверки подтвержден факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении. Младшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра уволена за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей».
Замечания и выговоры получили руководители лечебного учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ксения Сахарова: «В ходе проверки подтвержден факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении. Младшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации регионального сосудистого центра уволена за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей».
Замечания и выговоры получили руководители лечебного учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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