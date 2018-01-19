Экипаж Николаева вернул себе лидерство на ралли «Дакар»

Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» вернул себе лидерство в общем зачете ралли «Дакар».

Команда, несмотря на поломку, смогла стать третьей на 12-м этапе гонки. На участке между аргентинскими городами Чилесито и Сан-Хуан в машине сломалась пневмосистема. Выручил другой российский экипаж — Дмитрия Сотникова: деталь взяли из его машины.



Третье место на этапе позволило экипажу Николаева вернуться на первое место в общем зачете. Однако отрыв от преследователей из Аргентины составляет всего одну секунду.



Осталось всего два этапа. Ралли «Дакар» финиширует в Кордове.