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    Экипаж Николаева вернул себе лидерство на ралли «Дакар». автомотоспорт, Дакар, КамАЗ-мастер, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипаж Николаева вернул себе лидерство на ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева вернул себе лидерство на ралли «Дакар»

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    Экипаж Николаева вернул себе лидерство на ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева вернул себе лидерство на ралли «Дакар»

    Экипаж Николаева вернул себе лидерство на ралли «Дакар»

      Экипаж Эдуарда Николаева из команды «КамАЗ-мастер» вернул себе лидерство в общем зачете ралли «Дакар».

      Команда, несмотря на поломку, смогла стать третьей на 12-м этапе гонки. На участке между аргентинскими городами Чилесито и Сан-Хуан в машине сломалась пневмосистема. Выручил другой российский экипаж — Дмитрия Сотникова: деталь взяли из его машины.

      Третье место на этапе позволило экипажу Николаева вернуться на первое место в общем зачете. Однако отрыв от преследователей из Аргентины составляет всего одну секунду.

      Осталось всего два этапа. Ралли «Дакар» финиширует в Кордове.

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