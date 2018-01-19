Гознак запустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

Россияне смогут проверить подлинность новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей с помощью мобильного приложения Гознака.
Называется оно «Банкноты 2017» и работает следующим образом: нужно навести камеру на лицевую сторону купюры и сровнять рамку на экране с краями банкноты. Если делаете правильно, на экране появятся зеленые углы и телефон завибрирует. Затем нужно повторить то же самое с другого ракурса. В итоге высветится положительный либо отрицательный вердикт.
При проверке нужно убедиться, что в комнате достаточно светло и нет прямых ярких лучей.
Денежные купюры номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре. На банкноте в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей — мост из Владивостока на остров Русский и космодром Восточный. Первыми новые купюры увидели жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока.
При проверке нужно убедиться, что в комнате достаточно светло и нет прямых ярких лучей.
Приложение «Банкноты 2017» доступно в AppStorehttps://t.co/jSAA2aLWO2 pic.twitter.com/NVILlEemIb— АО «Гознак» (@gz_live) January 19, 2018
Денежные купюры номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре. На банкноте в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей — мост из Владивостока на остров Русский и космодром Восточный. Первыми новые купюры увидели жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока.
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