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    Гознак запустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр. банкноты и монеты, гаджеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГознак запустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

    Гознак запустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

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    Гознак запустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

    Гознак запустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

    Гознак запустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

      Россияне смогут проверить подлинность новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей с помощью мобильного приложения Гознака.

      Называется оно «Банкноты 2017» и работает следующим образом: нужно навести камеру на лицевую сторону купюры и сровнять рамку на экране с краями банкноты. Если делаете правильно, на экране появятся зеленые углы и телефон завибрирует. Затем нужно повторить то же самое с другого ракурса. В итоге высветится положительный либо отрицательный вердикт.

      При проверке нужно убедиться, что в комнате достаточно светло и нет прямых ярких лучей.


      Денежные купюры номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк представил в октябре. На банкноте в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, а на купюре в 2000 рублей — мост из Владивостока на остров Русский и космодром Восточный. Первыми новые купюры увидели жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока.

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