Мошенники научились звонить россиянам с номеров банков

В России выявлена новая схема мошенничества. Хакеры звонят под видом сотрудников банка и, выудив информацию о карте, крадут деньги.
|
6624
Об очередном способе кражи денег с банковских карт россиян газете «Известия» рассказали специалисты по кибербезопасности. Для этого используются виртуальные АТС. С помощью них мошенники меняют свой номер на номер банка. После этого они звонят его клиентам и, выдавая себя за сотрудников, просят сообщить номер карты, пароли и коды доступа, чтобы провести операции. В среднем за раз крадут от 5 до 10 тысяч рублей, а всего таким образом у россиян уже увели 30 млн.
Эксперты объясняют успех таких махинаций психологическим фактором: когда люди видят номер банка, многие забывают про элементарные правила безопасности. Поэтому они убедительно рекомендуют не называть свой ПИН-код, CVV и одноразовые пароли. Настоящим операционистам в банке для обслуживания вашей карты эти сведения вовсе не нужны.
Эксперты объясняют успех таких махинаций психологическим фактором: когда люди видят номер банка, многие забывают про элементарные правила безопасности. Поэтому они убедительно рекомендуют не называть свой ПИН-код, CVV и одноразовые пароли. Настоящим операционистам в банке для обслуживания вашей карты эти сведения вовсе не нужны.
Комментарии