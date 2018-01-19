Папа римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине

Инцидент произошел во время визита Папы римского Франциска в Чили, когда он проводил мессу в городе Икике. После общения с верующими понтифик в папамобиле ехал вдоль толпы. За порядком следила, в том числе, и конная полиция. Лошадь одной из наездниц неожиданно встала на дыбы, женщина упала на землю. Увидев это, Франциск остановил весь кортеж.
Понтифик вышел из папамобиля, подошел к пострадавшей и оставался рядом с ней до прибытия скорой помощи.
Это не единственный благородный поступок папы римского. Во время перелета к нему обратилась влюбленная пара — бортпроводник и стюардесса. Они рассказали, что давно не могут заключить брак, так как их церковь в Сантьяго была разрушена во время землетрясения. Тогда понтифик сам провел обряд прямо на борту воздушного судна.
Папа римский прибыл в Латинскую Америку на этой неделе. В Чили его встретили массовыми протестами и беспорядками. Правоохранители были вынуждены применить водометы. На встрече с президентом страны Франциск извинился за священников-педофилов, которые были разоблачены в этой стране.
Это не единственный благородный поступок папы римского. Во время перелета к нему обратилась влюбленная пара — бортпроводник и стюардесса. Они рассказали, что давно не могут заключить брак, так как их церковь в Сантьяго была разрушена во время землетрясения. Тогда понтифик сам провел обряд прямо на борту воздушного судна.
Папа римский прибыл в Латинскую Америку на этой неделе. В Чили его встретили массовыми протестами и беспорядками. Правоохранители были вынуждены применить водометы. На встрече с президентом страны Франциск извинился за священников-педофилов, которые были разоблачены в этой стране.
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