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    Папа римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине. Чили, католицизм, папа римский, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПапа римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине

    Папа римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине

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    Папа римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине

    Папа римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади женщине

      Инцидент произошел во время визита Папы римского Франциска в Чили, когда он проводил мессу в городе Икике. После общения с верующими понтифик в папамобиле ехал вдоль толпы. За порядком следила, в том числе, и конная полиция. Лошадь одной из наездниц неожиданно встала на дыбы, женщина упала на землю. Увидев это, Франциск остановил весь кортеж.

      Понтифик вышел из папамобиля, подошел к пострадавшей и оставался рядом с ней до прибытия скорой помощи.

      Это не единственный благородный поступок папы римского. Во время перелета к нему обратилась влюбленная пара — бортпроводник и стюардесса. Они рассказали, что давно не могут заключить брак, так как их церковь в Сантьяго была разрушена во время землетрясения. Тогда понтифик сам провел обряд прямо на борту воздушного судна.

      смотретьВ Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов
      В Чили папа римский попросил прощения у жертв священников-педофилов
      Папа римский прибыл в Латинскую Америку на этой неделе. В Чили его встретили массовыми протестами и беспорядками. Правоохранители были вынуждены применить водометы. На встрече с президентом страны Франциск извинился за священников-педофилов, которые были разоблачены в этой стране.

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