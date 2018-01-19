Автомобиль въехал в толпу на набережной в Рио-де-Жанейро

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Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу пешеходов на знаменитой набережной Копакабана. В результате ЧП пострадали 15 человек.
Восьмимесячный ребенок, получивший травмы при наезде, скончался в больнице, передает местный телеканал Globo.
Управлявший автомобилем 41-летний Антониу Алмейда был задержан. Он заявил, что у него случился эпилептический припадок, что и привело к потере контроля над транспортным средством.
Управлявший автомобилем 41-летний Антониу Алмейда был задержан. Он заявил, что у него случился эпилептический припадок, что и привело к потере контроля над транспортным средством.
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