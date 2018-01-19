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    Автомобиль въехал в толпу на набережной в Рио-де-Жанейро. Бразилия, ДТП, Рио-де-Жанейро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобиль въехал в толпу на набережной в Рио-де-Жанейро

    Автомобиль въехал в толпу на набережной в Рио-де-Жанейро

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    Автомобиль въехал в толпу на набережной в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr>

    Автомобиль въехал в толпу на набережной в Рио-де-Жанейро

    Автомобиль въехал в толпу на набережной в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr>

      В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу пешеходов на знаменитой набережной Копакабана. В результате ЧП пострадали 15 человек.

      Восьмимесячный ребенок, получивший травмы при наезде, скончался в больнице, передает местный телеканал Globo.

      Управлявший автомобилем 41-летний Антониу Алмейда был задержан. Он заявил, что у него случился эпилептический припадок, что и привело к потере контроля над транспортным средством.

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