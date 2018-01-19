Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    В Бурятии закрыли на 90 дней сеть кафе, где отравились посетители

    комментировать

    В Бурятии закрыли на 90 дней сеть кафе, где отравились посетители

    В Бурятии закрыли на 90 дней сеть кафе, где отравились посетители

    Суд Советского района Улан-Удэ постановил закрыть на 90 дней сеть кафе «ШулэнДо», где отравились более 100 человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Бурятии.

    Пресс-служба УФССП РФ по Бурятии: «Решение о приостановлении деятельности сети кафе „ШулэнДо“, расположенных в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах Улан-Удэ вынесено судом на основании административного расследования, проведенного Роспотребнадзором по требованию прокуратуры. При поступлении соответствующего решения суда будут произведены исполнительные действия в отношении еще одного кафе, находящегося в Железнодорожном районе города».

    По последним данным, после посещения кафе на минувшей неделе отравились 133 человека, 83 из них госпитализированы. У части отравившихся диагностирован сальмонеллез.

    смотретьВ Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе
    В Бурятии возбудили дело после массового отравления в кафе
    По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru