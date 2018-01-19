В Бурятии закрыли на 90 дней сеть кафе, где отравились посетители

Суд Советского района
Улан-Удэ постановил закрыть на 90 дней сеть кафе «ШулэнДо», где отравились более 100 человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Бурятии.
Пресс-служба УФССП РФ по Бурятии: «Решение о приостановлении деятельности сети кафе „ШулэнДо“, расположенных в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах Улан-Удэ вынесено судом на основании административного расследования, проведенного Роспотребнадзором по требованию прокуратуры. При поступлении соответствующего решения суда будут произведены исполнительные действия в отношении еще одного кафе, находящегося в Железнодорожном районе города».
По последним данным, после посещения кафе на минувшей неделе отравились 133 человека, 83 из них госпитализированы. У части отравившихся диагностирован сальмонеллез.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление».
По последним данным, после посещения кафе на минувшей неделе отравились 133 человека, 83 из них госпитализированы. У части отравившихся диагностирован сальмонеллез.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление».
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