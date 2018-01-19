Европейская корь движется на Россию

Украина, судя по предупреждениям Роспотребнадзора и Ростуризма, становится не только территорией войны, но и настоящим рассадником эпидемий. Гепатит, туберкулез, ботулизм — несмотря на все попытки украинского Минздрава сгладить впечатление, реальная картина выглядит пугающе. Но хуже всего с распространением кори. Она уже унесла первые жизни. Чем это грозит России?

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В выпусках новостей на украинских каналах показывают карту страны. И она день от дня «краснеет». С начала вспышки, от кори умерли уже шесть человек. Ситуация ухудшается с каждым годом. В 2016 году на Украине корью переболели 78 человек. В 2017-м — больше 3000. За первые две недели 2018 года уже почти 1300 случаев. Украинский Минздрав кивает на Румынию, мол, корь пришла оттуда.



Действительно, в Румынии уже почти эпидемия: за прошедший год — тысячи заболевших, десятки смертей. Потребовалось совсем немного времени, чтобы корь дошла до Украины. Там пока тоже предпочитают говорить не об эпидемии, а о вспышке. Но вспышка эта столь мощная, что Россия на границе усиливает санитарный контроль.



В Роспотребнадзоре призывают не паниковать, но совсем не обращать внимание на атаку кори у соседей не могут.



Елена Ежлова, начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора: «Это дополнительные риски для Российской Федерации. И не только для приграничной территории, но и для мегаполисов. И в целом для территории страны».



Вирусы, как известно, границ не знают. Все больше случаев, когда корь привозят. В зоне риска не только дети, но и взрослые. Они, кстати, болезнь переносят даже тяжелее.



Уровень вакцинации от кори в нашей стране высокий. По данным Роспотребнадзора — 90%, против 50% на Украине. Но даже в такой ситуации заболеваемость корью в прошлом году начала расти. И рост этот в четыре раза: отмечено 367 случаев. Что лишний раз напоминает: пока еще рано считать корь болезнью из прошлого.