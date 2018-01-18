Один человек погиб в перестрелке в Волгограде

Один мужчина погиб и трое пострадали в результате перестрелки в Красноармейском районе Волгограда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в
пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.
По данным следствия, потерпевшие отдыхали в одном из кафе в Красноармейском районе.
Пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области: «Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения».
Пострадавших доставили в больницу. Одного из них — 24-летнего мужчину — спасти не удалось. Трое пострадавших находятся в коме.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «покушение на убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, подозреваемые могли находиться в кафе вместе с потерпевшими.
Источник: «Предположительно, у них возник конфликт. Разбираться они вышли на улицу».
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.
Пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области: «Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения».
Пострадавших доставили в больницу. Одного из них — 24-летнего мужчину — спасти не удалось. Трое пострадавших находятся в коме.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «покушение на убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, подозреваемые могли находиться в кафе вместе с потерпевшими.
Источник: «Предположительно, у них возник конфликт. Разбираться они вышли на улицу».
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.
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