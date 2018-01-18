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    Один человек погиб в перестрелке в Волгограде. Волгоград, расследование, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОдин человек погиб в перестрелке в Волгограде

    Один человек погиб в перестрелке в Волгограде

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    • Фото: Жесть Волгограда / vk.com
    Один человек погиб в перестрелке в Волгограде

    Один человек погиб в перестрелке в Волгограде

    Один человек погиб в перестрелке в Волгограде
    • Фото: Жесть Волгограда / vk.com

      • Один мужчина погиб и трое пострадали в результате перестрелки в Красноармейском районе Волгограда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

      По данным следствия, потерпевшие отдыхали в одном из кафе в Красноармейском районе.

      Пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области: «Около 19 часов молодые люди вышли из увеселительного заведения, буквально в 30 метрах от которого неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения».

      Пострадавших доставили в больницу. Одного из них — 24-летнего мужчину — спасти не удалось. Трое пострадавших находятся в коме.

      По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «покушение на убийство двух и более лиц» и «незаконный оборот оружия». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, подозреваемые могли находиться в кафе вместе с потерпевшими.

      Источник: «Предположительно, у них возник конфликт. Разбираться они вышли на улицу».

      На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Ведется розыск подозреваемых.

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