Восемь домов пострадали при пожаре на нефтепроводе в саратовском селе

При пожаре, возникшем в результате аварии на нефтепроводе в Саратовской области, пострадали восемь жилых домов. Об этом сообщили в
пресс-службе районной администрации.
Из сообщения пресс-службы: «По уточненным данным, при пожаре пострадало восемь домов, два из которых получили сильные повреждения и непригодны для проживания».
В пресс-службе также уточнили, что для оценки случившегося будет создана специальная комиссия. Всем пострадавшим компенсируют ущерб. Восстановительные работы на месте ЧП начнутся с наступлением светлого времени суток, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в селе Красноармейское из-за прорыва нефтепровода, принадлежащего ПАО «Транснефть», произошел разлив и пожар. Пламя охватило несколько домов. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров, сообщает РИА Новости.
К ликвидации привлечены 184 человека и 43 единицы техники.
В пресс-службе также уточнили, что для оценки случившегося будет создана специальная комиссия. Всем пострадавшим компенсируют ущерб. Восстановительные работы на месте ЧП начнутся с наступлением светлого времени суток, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в селе Красноармейское из-за прорыва нефтепровода, принадлежащего ПАО «Транснефть», произошел разлив и пожар. Пламя охватило несколько домов. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров, сообщает РИА Новости.
К ликвидации привлечены 184 человека и 43 единицы техники.
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