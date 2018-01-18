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    Восемь домов пострадали при пожаре на нефтепроводе в саратовском селе. Саратовская область, нефтепровод, нефть, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВосемь домов пострадали при пожаре на нефтепроводе в саратовском селе

    Восемь домов пострадали при пожаре на нефтепроводе в саратовском селе

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    Восемь домов пострадали при пожаре на нефтепроводе в саратовском селе

    Восемь домов пострадали при пожаре на нефтепроводе в саратовском селе

    Восемь домов пострадали при пожаре на нефтепроводе в саратовском селе
    • Фото: novosti-saratova.ru

      • При пожаре, возникшем в результате аварии на нефтепроводе в Саратовской области, пострадали восемь жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

      Из сообщения пресс-службы: «По уточненным данным, при пожаре пострадало восемь домов, два из которых получили сильные повреждения и непригодны для проживания».

      В пресс-службе также уточнили, что для оценки случившегося будет создана специальная комиссия. Всем пострадавшим компенсируют ущерб. Восстановительные работы на месте ЧП начнутся с наступлением светлого времени суток, передает ТАСС.

      Ранее сообщалось, что в селе Красноармейское из-за прорыва нефтепровода, принадлежащего ПАО «Транснефть», произошел разлив и пожар. Пламя охватило несколько домов. Площадь пожара достигла 2000 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

      К ликвидации привлечены 184 человека и 43 единицы техники.

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