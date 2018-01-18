Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на ЧЕ по фигурному катанию

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Владимир Песня
    Россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на ЧЕ по фигурному катанию

    Россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на ЧЕ по фигурному катанию

    Россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на ЧЕ по фигурному катанию
  • Фото: РИА Новости, Владимир Песня

    • Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.

    Это уже вторая подряд победа Тарасовой и Морозова на чемпионате Европы.

    Второе место на этот раз зяняли олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Фёдор Климов. На третьем оказались Наталья Забияко и Александр Энберт.

    смотретьВ Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
    В Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
    Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru