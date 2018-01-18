Россияне заняли весь пьедестал в соревнованиях пар на ЧЕ по фигурному катанию

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Это уже вторая подряд победа Тарасовой и Морозова на чемпионате Европы.
Второе место на этот раз зяняли олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Фёдор Климов. На третьем оказались Наталья Забияко и Александр Энберт.
Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.
Второе место на этот раз зяняли олимпийские чемпионы Сочи-2014 в командных соревнованиях Ксения Столбова и Фёдор Климов. На третьем оказались Наталья Забияко и Александр Энберт.
Соревновательная программа турнира завершится 20 января. Чемпионат Европы завершится показательными выступлениями 21 января.
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