Трамп назвал самую опасную страну в мире

Президент США в очередной раз вспомнил об одном из своих предвыборных обещаний — строительстве стены на границе в Мексикой.
Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире. Именно поэтому он считает необходимым построить стену, которая, по его мнению, спасет США от наркотрафика из Мексики. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.
Дональд Трамп: «Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить массовый поток наркотиков из Мексики, которая находится под номером один в рейтинге самых опасных стран в мире».
Трамп ранее распорядился разработать проект строительства стены на границе, за которую, как он считает, должна заплатить сама Мексика. По его мнению, на возведение этой постройки потребуется примерно 20 миллиардов долларов. Однако власти латиноамериканской страны наотрез отказываются платить за воплощение предвыборного обещания Трампа. Тем не менее президент США не отчаивается и надеется взыскать эти средства с Мексики, например, введя налоговые пошлины или сократив помощь мексиканскому правительству.
Дональд Трамп: «Нам нужна стена для безопасности и защиты нашей страны. Нам нужна стена для того, чтобы остановить массовый поток наркотиков из Мексики, которая находится под номером один в рейтинге самых опасных стран в мире».
We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2018 г.
Трамп ранее распорядился разработать проект строительства стены на границе, за которую, как он считает, должна заплатить сама Мексика. По его мнению, на возведение этой постройки потребуется примерно 20 миллиардов долларов. Однако власти латиноамериканской страны наотрез отказываются платить за воплощение предвыборного обещания Трампа. Тем не менее президент США не отчаивается и надеется взыскать эти средства с Мексики, например, введя налоговые пошлины или сократив помощь мексиканскому правительству.
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