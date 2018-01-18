ЛНР: представитель ОБСЕ погиб в Краматорске

В подконтрольном украинским военным Краматорске погиб сотрудник луганской команды наблюдателей из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщило в своем Telegram-канале. Имя погибшего наблюдателя ОБСЕ — Виталий Зара. Обстоятельства его гибели не приводятся.
Из сообщения СЦКК ЛНР: «Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ на Украине Виталий Андреевич Зара».
Представительство самопровозглашенной ЛНР выразило соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ОБСЕ, его коллегам и главе СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулу Апакану.
В пресс-службе миссии ОБСЕ подтвердили информацию о гибели наблюдателя — он попал в автомобильную аварию сегодня утром, передает «Интерфакс».
СММ ОБСЕ: «СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия».
Напомним, что сегодня Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В МИД РФ это сочли подготовкой Киева «к новой войне».
Из сообщения СЦКК ЛНР: «Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ на Украине Виталий Андреевич Зара».
Представительство самопровозглашенной ЛНР выразило соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ОБСЕ, его коллегам и главе СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулу Апакану.
В пресс-службе миссии ОБСЕ подтвердили информацию о гибели наблюдателя — он попал в автомобильную аварию сегодня утром, передает «Интерфакс».
СММ ОБСЕ: «СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия».
Напомним, что сегодня Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В МИД РФ это сочли подготовкой Киева «к новой войне».
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