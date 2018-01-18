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    ЛНР: представитель ОБСЕ погиб в Краматорске

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    ЛНР: представитель ОБСЕ погиб в Краматорске

    ЛНР: представитель ОБСЕ погиб в Краматорске

    В подконтрольном украинским военным Краматорске погиб сотрудник луганской команды наблюдателей из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Об этом представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщило в своем Telegram-канале. Имя погибшего наблюдателя ОБСЕ — Виталий Зара. Обстоятельства его гибели не приводятся.

    Из сообщения СЦКК ЛНР: «Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ на Украине Виталий Андреевич Зара».

    Представительство самопровозглашенной ЛНР выразило соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ОБСЕ, его коллегам и главе СММ ОБСЕ в Украине Эртугрулу Апакану.

    В пресс-службе миссии ОБСЕ подтвердили информацию о гибели наблюдателя — он попал в автомобильную аварию сегодня утром, передает «Интерфакс».

    СММ ОБСЕ: «СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия».

    Напомним, что сегодня Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В МИД РФ это сочли подготовкой Киева «к новой войне».

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