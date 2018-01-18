В Госдуме решили узаконить право родственников навещать близких в реанимации

В Госдуму внесен документ, который узаконит право родственников навещать своих близких в реанимации. До сих пор в больницах руководствовались письмом Минздрава, однако пускать или нет, обычно решали на местах врачи в больницах. Причем попасть в отделение реанимации сложно даже к больному ребенку, не говоря уже о взрослых.

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Медики уверяют, что посетители мешают лечению, отвлекают или могут занести инфекцию. В то же время признают, что поддержка родных помогает быстрее пойти на поправку.



Запрета на посещение реанимации для родственников пациентов в России нет. Но окончательное решение по закону все равно принимает врач. Он может запретить все визиты даже без объяснения причин. В Госдуму уже внесен документ, который может снять эти ограничения.



Тем временем из разных регионов приходят жалобы на то, что родственники пациентов неделями не могут попасть к своим близким в палаты интенсивной терапии. Бывает даже, что за последними минутами жизни ребенка его родители наблюдают через стекло, не имея возможности поговорить и обнять. Поправки в действующие законы должны помочь избежать таких перегибов на местах, а иногда и откровенного самодурства руководителей некоторых медучреждений.



Любой человек, даже если он серьезно болен, имеет право на то, чтобы быть рядом со своими близкими. При этом все же важно помнить, что больница — это не гостиница. Там строгие правила и их необходимо соблюдать. Посетитель должен быть абсолютно здоров. Если кашель или насморк, в отделение реанимации точно не пустят. Обязательны халат и бахилы, а также дезинфекция. Руки нужно обработать специальным раствором.



Самое сложное для родственников больных — это первый визит в реанимацию. Увидеть родного человека в таком тяжелом состоянии — для многих шок. Помогают психологи. Ведь врачи и близкие пациентов — это команда. И в борьбе против болезни они всегда по одну сторону баррикад.



Подробности — в видеоматериале.