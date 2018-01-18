Жириновский решил попробовать мельдоний, а Титов с Явлинским сменили имидж

В одну из аптек на Тверской улице зашел кандидат на пост президента Владимир Жириновский. В ходе предвыборной гонки
71-летний политик захотел попробовать мельдоний, продажи которого в России растут после скандальной дисквалификации спортсменов.
Лидер ЛДПР также вспомнил о большом политическом скандале в США.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Если они считают, что мы действительно в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа».
Тем временем еще один участник предвыборной гонки сообщил о сборе достаточного количества подписей для получения официального статуса кандидата — это лидер «Партии Роста» Борис Титов. На встрече с журналистами бизнес-омбудсмен рассказал, что собирается растить бороду до момента инаугурации.
Борис Титов, бизнес-омбудсмен: «Я человек немного суеверный. Как хоккеисты до своей победы на чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить».
Другой небритый претендент на высший пост Григорий Явлинский, решивший сменить имидж по просьбе жены, сегодня приехал в Великий Новгород. Перед встречей с жителями выдвиженец от партии «Яблоко» осмотрел Кремль и другие исторические памятники.
Григорий Явлинский, лидер «Яблока»: «Любые изменения в России, любые реформы должны проходить на основе русской культуры, русской традиции, на основе истории России, понимания исторического пути, пройденного гражданами».
Штаб Явлинского ранее заявил, что в его поддержку подписались более 100 тысяч избирателей.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Если они считают, что мы действительно в чем-то вмешались в их выборы через социальные сети, пусть сейчас используют все социальные сети всей планеты и помогут мне стать президентом. Если это получится, то тогда мы поверим, что мы могли повлиять на победу Трампа».
Тем временем еще один участник предвыборной гонки сообщил о сборе достаточного количества подписей для получения официального статуса кандидата — это лидер «Партии Роста» Борис Титов. На встрече с журналистами бизнес-омбудсмен рассказал, что собирается растить бороду до момента инаугурации.
Борис Титов, бизнес-омбудсмен: «Я человек немного суеверный. Как хоккеисты до своей победы на чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить».
Другой небритый претендент на высший пост Григорий Явлинский, решивший сменить имидж по просьбе жены, сегодня приехал в Великий Новгород. Перед встречей с жителями выдвиженец от партии «Яблоко» осмотрел Кремль и другие исторические памятники.
Григорий Явлинский, лидер «Яблока»: «Любые изменения в России, любые реформы должны проходить на основе русской культуры, русской традиции, на основе истории России, понимания исторического пути, пройденного гражданами».
Штаб Явлинского ранее заявил, что в его поддержку подписались более 100 тысяч избирателей.
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