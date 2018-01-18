Жителей Нефтекамска вынуждают снести свои дома и освободить землю

В сложной жизненной ситуации оказались сегодня жители Нефтекамска, купившие земельные участки в поселках «Куба» и «Золотые пески». Многие из них, чтобы построить там дом, продали единственные квартиры.

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Теперь, когда все работы завершены и, казалось бы, самое время отмечать новоселье, людей просят эти дома снести, так как земля была выделена с нарушениями. Как выяснилось, разрешительное постановление мэр подписывал 31 декабря, когда все уже праздновали.



Дачные поселки сейчас превратились в жилые. Большинство людей успели построить там дома, многие провели газ и электричество. И даже вложили в строительство материнский капитал. Но теперь землю потребовали вернуть в муниципальную собственность.



Эта история продолжается уже три года. Земли местным бизнесменам выделили согласно постановлению мэра — для строительства физкультурно-оздоровительного и банного комплексов. Но назначение тут же поменяли: «для размещения дач». Большие участки размежевали на десятки маленьких, затем перепродав. В среднем по 100 тысяч рублей за сотку.



Андрей Надежкин, прокурор: «Принимая во внимание, что они ни копейки не вкладывали в полученные земельные участки, чистая прибыль была порядка 50–60 миллионов за каждый земельный участок. В данной схеме участвовали сотрудники одного агентства, которые как раз эту схему разработали и воплощали в жизнь».



Того самого бизнесмена Вадима Насретдинова в том самом агентстве нет и, как там утверждают, никогда не было. Он же является учредителем дачного товарищества «Куба». Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.



Виль Байков, бывший председатель дачного некоммерческого товарищества «Куба»: «Администрация создала этот объект, регистрационная палата его зарегистрировала. Прокуратура при этом несколько лет не видела, что это незаконно. Виноваты, получается, все».



Говорят, что мэрия контролировала весь процесс. В итоге многие чиновники сами стали дачниками.



Виль Байков: «Вся администрация сама бежала. И в эти списки писала заявления, чтобы получить там участки. Ну, наши сотрудники получили. Ну, сколько там — 7 из 60».



Сам мэр сейчас заявляет, что постановление о выделении земли было предновогодним подарком. Главными пострадавшими в итоге оказались те, кто втридорога купил участки и успел построиться.



Подробности — в видеоматериале.

