«Чертовы русские»: сериал «МакМафия» вызвал в Великобритании бурные споры

Показ сериала «МакМафия» на BBC вызвал бурные споры как внутри Великобритании, так и за ее пределами. Российское посольство в Лондоне после выхода первой серии посчитало, что фильм представляет Англию игровой площадкой для русских гангстеров, а это старые и заезженные стереотипы.

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Рейтингам не помог даже мелькнувший, по выражению Daily Mail, «персиковый зад» главного актера Джеймса Нортона, который в 2016-м сыграл Болконского в «Войне и мир». Война, в которой он участвует сейчас, гораздо менее благородная, и в новом фильме герой, в отличие от князя Андрея, лишен морального компаса и не знает, куда идти.



Главное для героя — семья, хотя семья — русская. Папа, которого сыграл Алексей Серебряков, конечно, пьющий. Мать — Мария Шукшина — конечно, в шубе. Семья бежала от бандитских разборок в России и была благоустроена в Британии. И никто из британцев, продавая им квартиру напротив Harrods и устраивая детишек в частные пансионы, похоже, ни разу не поинтересовался происхождением средств. При виде больших денег, очевидно, включается чисто английская тактичность — вопросов не задают. Как и убийства в этой стране, по фильму, полицейские не расследуют, если их совершили «чертовы русские». Помочь молодому английскому бизнесмену, от которого отвернулись все, помогут не англичане, а только свои — только русские. «Чертовы», «проклятые» — как их только не называют в фильме — но готовые как создать беду, так и вытащить из нее.



Герой стесняется, что он русский. В Москве не был с детства, от всего русского, кроме черной икры, шарахается. На родном языке не может ничего, кроме «Ничего, папа!». В подружки выбрал плохо одетую англичанку, которая, раздевшись, может разве что жаловаться на головную боль. Однако к четвертой серии подружка все же начинает меньше пить — зрители волнуются, что она беременна. Может быть, и ее сын тоже вырастет русским бандитом?



Русские, живущие в Лондоне, фильм обсуждают хотя бы потому, что он примерно на треть озвучен по-русски. Но ничего оскорбительного в истории для себя лично никто не находит — фильм не про художников, психологов или юристов, работающих за границей. Он про бандитов.



Дэвид Кириллов, глава лондонской школы Systema GB, тренера актера Джеймса Нортона: «Когда англичане встречаются со страхом, они убегают. Когда русские встречаются со страхом, они жмут ему руку. Мы работаем, пожав руку своему страху. Мы выполняем поставленные задачи».



К работе приглашены несколько русских актеров, чтобы избежать искажения речи там, где герои говорят по-русски. Но англичане жалуются: им не нравится читать субтитры. Также зрителей смущает запутанность сюжетных линий и деревянное лицо главного героя. А может быть, не хватило в главном герое размаха? Ждали сказочного русского бандита — сильного, красивого, крупного, с медведями, цепями, водкой, икрой, с полногрудой русской подругой, а получили постного английского типа в костюмчике, каких полно в метро в час пик в районе лондонского Сити.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.