Власти назвали причину пожара на нефтепроводе в саратовском селе

Разлив нефти и пожар в селе Красноармейское в Саратовской области произошел
из-за снижения давления в системе нефтепровода.
Причину ЧП в саратовском селе назвал председатель правительства региона Александр Буренин, передает ТАСС.
Александр Буренин: «Возгорание произошло из-за снижения давления на нефтепроводе. Почему произошел сбой, будут устанавливать».
По данным прокуратуры региона, площадь возгорания нефти после аварии составила около 7500 кв. м. В ведомстве заверили, что пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
Спасатели в свою очередь подтвердили, что в результате пожара в селе Красноармейское никто не пострадал. Для жильцов подготовили пункт временного размещения. В МЧС добавили, что специалисты ликвидируют последствия ЧП. В этих работах участвуют более 140 человек и 18 единиц техники.
МЧС РФ: «Пострадавших и угрозы попадания нефти в Волгу нет. Проведена эвакуация жильцов, для всестороннего жизнеобеспечения граждан подготовлен пункт временного размещения».
Нефтепровод, на котором произошла авария, принадлежит «Транснефти». Пресс-секретарь компании Игорь Дёмин заявил, что прокачка нефти по нефтепроводу Куйбышевск — Тихорецк остановлена, передает «Интерфакс».
Игорь Дёмин: «Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось два дома».
Пожар в селе был потушен. Ситуацию на контроль взял губернатор Валерий Радаев, который прибыл на место ЧП.
Александр Буренин: «Возгорание произошло из-за снижения давления на нефтепроводе. Почему произошел сбой, будут устанавливать».
По данным прокуратуры региона, площадь возгорания нефти после аварии составила около 7500 кв. м. В ведомстве заверили, что пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
Спасатели в свою очередь подтвердили, что в результате пожара в селе Красноармейское никто не пострадал. Для жильцов подготовили пункт временного размещения. В МЧС добавили, что специалисты ликвидируют последствия ЧП. В этих работах участвуют более 140 человек и 18 единиц техники.
МЧС РФ: «Пострадавших и угрозы попадания нефти в Волгу нет. Проведена эвакуация жильцов, для всестороннего жизнеобеспечения граждан подготовлен пункт временного размещения».
Нефтепровод, на котором произошла авария, принадлежит «Транснефти». Пресс-секретарь компании Игорь Дёмин заявил, что прокачка нефти по нефтепроводу Куйбышевск — Тихорецк остановлена, передает «Интерфакс».
Игорь Дёмин: «Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось два дома».
Пожар в селе был потушен. Ситуацию на контроль взял губернатор Валерий Радаев, который прибыл на место ЧП.
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