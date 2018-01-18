Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    Власти назвали причину пожара на нефтепроводе в саратовском селе. МЧС, Саратовская область, нефтепровод, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти назвали причину пожара на нефтепроводе в саратовском селе

    Власти назвали причину пожара на нефтепроводе в саратовском селе

    комментировать
    Власти назвали причину пожара на нефтепроводе в саратовском селе

    Власти назвали причину пожара на нефтепроводе в саратовском селе

    Власти назвали причину пожара на нефтепроводе в саратовском селе
    • Фото: novosti-saratova.ru

      • Разлив нефти и пожар в селе Красноармейское в Саратовской области произошел из-за снижения давления в системе нефтепровода.

      Причину ЧП в саратовском селе назвал председатель правительства региона Александр Буренин, передает ТАСС.

      Александр Буренин: «Возгорание произошло из-за снижения давления на нефтепроводе. Почему произошел сбой, будут устанавливать».

      По данным прокуратуры региона, площадь возгорания нефти после аварии составила около 7500 кв. м. В ведомстве заверили, что пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

      Спасатели в свою очередь подтвердили, что в результате пожара в селе Красноармейское никто не пострадал. Для жильцов подготовили пункт временного размещения. В МЧС добавили, что специалисты ликвидируют последствия ЧП. В этих работах участвуют более 140 человек и 18 единиц техники.

      МЧС РФ: «Пострадавших и угрозы попадания нефти в Волгу нет. Проведена эвакуация жильцов, для всестороннего жизнеобеспечения граждан подготовлен пункт временного размещения».

      Нефтепровод, на котором произошла авария, принадлежит «Транснефти». Пресс-секретарь компании Игорь Дёмин заявил, что прокачка нефти по нефтепроводу Куйбышевск — Тихорецк остановлена, передает «Интерфакс».

      Игорь Дёмин: «Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание. В результате загорелось два дома».

      Пожар в селе был потушен. Ситуацию на контроль взял губернатор Валерий Радаев, который прибыл на место ЧП.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru