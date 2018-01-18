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    Главы Генштабов России и Турции обсудили работу зон деэскалации в Сирии

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    Главы Генштабов России и Турции обсудили работу зон деэскалации в Сирии

    Главы Генштабов России и Турции обсудили работу зон деэскалации в Сирии

    Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече в Москве обсудил ситуацию в Сирии с главой турецкого Генштаба Хулуси Акаром и директором национальной разведывательной организации республики Хаканом Фиданом.

    Как говорится в сообщении Минобороны РФ, «в центре дискуссии была ситуация в Сирии, в том числе реализация имеющихся договоренностей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них».

    Участники встречи также обсудили «состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, актуальные вопросы обеспечения безопасности в регионе».

    Сообщается, что встреча прошла в конструктивном ключе, «было выражено удовлетворение уровнем взаимодействия и достигнута договоренность о продолжении контактов».

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