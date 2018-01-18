Итоги дня
ТВ-Эфир
Итоги дня
    •  

    Пожарные справились с огнем на месте разлива нефти в саратовском селе

    комментировать
    Пожарные справились с огнем на месте разлива нефти в саратовском селе

    Пожарные справились с огнем на месте разлива нефти в саратовском селе

    Пожарные справились с огнем на месте разлива нефти в саратовском селе
  • Фото: saratov24.tv

    • Ранее поступала информация, что охваченная огнем площадь в селе Красноармейском увеличилась до 1000 квадратных метров. Но позднее пожарные ликвидировали открытое горение.

    В селе Красноармейское из-за прорыва нефтепровода произошел разлив и пожар. Пламя охватило несколько домов. Площадь возгорания возросла до 1000 кв. метров, передает «Интерфакс».

    Центральный региональный центр МЧС: «Площадь пожара составляет порядка 1000 кв. м, горят три жилых дома и один нежилой».

    Позднее в МЧС сообщили, что пожарным удалось справиться с огнем в селе, где произошел разлив нефти. Горели четыре постройки, из них три — жилые дома. Люди их них были эвакуированы.

    Центральный региональный центр МЧС: «Открытое горение ликвидировано в 18:22 по Москве. Четыре горевших дома потушены».

    По данным спасателей, из горящих домов эвакуировали 12 человек. Никто из жителей села не пострадал. В тушении задействовано 65 человек и 20 единиц техники. Загоревшийся нефтепровод принадлежит ПАО «Транснефть». К месту ЧП выехал губернатор области Валерий Радаев.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru