Пожарные справились с огнем на месте разлива нефти в саратовском селе

Ранее поступала информация, что охваченная огнем площадь в селе Красноармейском увеличилась до 1000 квадратных метров. Но позднее пожарные ликвидировали открытое горение.
В селе Красноармейское из-за прорыва нефтепровода произошел разлив и пожар. Пламя охватило несколько домов. Площадь возгорания возросла до 1000 кв. метров, передает «Интерфакс».
Центральный региональный центр МЧС: «Площадь пожара составляет порядка 1000 кв. м, горят три жилых дома и один нежилой».
Позднее в МЧС сообщили, что пожарным удалось справиться с огнем в селе, где произошел разлив нефти. Горели четыре постройки, из них три — жилые дома. Люди их них были эвакуированы.
Центральный региональный центр МЧС: «Открытое горение ликвидировано в 18:22 по Москве. Четыре горевших дома потушены».
По данным спасателей, из горящих домов эвакуировали 12 человек. Никто из жителей села не пострадал. В тушении задействовано 65 человек и 20 единиц техники. Загоревшийся нефтепровод принадлежит ПАО «Транснефть». К месту ЧП выехал губернатор области Валерий Радаев.
Центральный региональный центр МЧС: «Площадь пожара составляет порядка 1000 кв. м, горят три жилых дома и один нежилой».
Позднее в МЧС сообщили, что пожарным удалось справиться с огнем в селе, где произошел разлив нефти. Горели четыре постройки, из них три — жилые дома. Люди их них были эвакуированы.
Центральный региональный центр МЧС: «Открытое горение ликвидировано в 18:22 по Москве. Четыре горевших дома потушены».
По данным спасателей, из горящих домов эвакуировали 12 человек. Никто из жителей села не пострадал. В тушении задействовано 65 человек и 20 единиц техники. Загоревшийся нефтепровод принадлежит ПАО «Транснефть». К месту ЧП выехал губернатор области Валерий Радаев.
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