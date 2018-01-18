Несколько домов загорелись из-за пожара на нефтепроводе в Саратовской области

В МЧС сообщили, что в саратовском селе произошло возгорание на нефтепроводе.
В селе Красноармейское в Саратовской области произошел прорыв нефтрепровода и пожар. В МЧС уточнили, что нефть горит на территории села.
Наталия Куличенкова, начальник пресс-службы регионального главка МЧС: «В селе Красноармейском Энгельсского района произошло происшествие на магистральном нефтепроводе. Нет пока информации, что конкретно случилось, но происходит возгорание нефти в самом населенном пункте».
Загорелись несколько частных жилых домов. По данным источника ТАСС в экстренных службах, вспыхнули около шести домов. Жильцов уже эвакуировали. Данных о пострадавших пока не поступало.
По данным спасателей, нефтепровод принадлежит ПАО «Транснефть», сообщает РИА Новости. Специалисты «Транснефти» уже прибыли на место. Пожарные подразделения направлены на место ЧП повышенному номеру. В село отправили 51 человека и 15 единиц техники.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выехал на место происшествия, чтобы выяснить обстановку, передает «Интерфакс». Прокачка нефти по нефтепроводу Куйбышевск — Тихорецк остановлена.
Наталия Куличенкова, начальник пресс-службы регионального главка МЧС: «В селе Красноармейском Энгельсского района произошло происшествие на магистральном нефтепроводе. Нет пока информации, что конкретно случилось, но происходит возгорание нефти в самом населенном пункте».
Загорелись несколько частных жилых домов. По данным источника ТАСС в экстренных службах, вспыхнули около шести домов. Жильцов уже эвакуировали. Данных о пострадавших пока не поступало.
По данным спасателей, нефтепровод принадлежит ПАО «Транснефть», сообщает РИА Новости. Специалисты «Транснефти» уже прибыли на место. Пожарные подразделения направлены на место ЧП повышенному номеру. В село отправили 51 человека и 15 единиц техники.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выехал на место происшествия, чтобы выяснить обстановку, передает «Интерфакс». Прокачка нефти по нефтепроводу Куйбышевск — Тихорецк остановлена.
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