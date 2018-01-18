Пенсионерку сняли с самолета в Симферополе из-за скандала с другими пассажирами

Крымские полицейские сняли с рейса Сочи — Симферополь пенсионерку, у которой произошел конфликт с другими пассажирами и членами экипажа.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, в воздухе одна из пассажирок поскандалила с другими пассажирами и членами экипажа. Когда самолет приземлился, женщину — жительницу Сочи — сняли с рейса.
В отношении 55-летней нарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Ей грозит наказание в виде штрафа до 2500 рублей или до 15 суток ареста.
В отношении 55-летней нарушительницы составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Ей грозит наказание в виде штрафа до 2500 рублей или до 15 суток ареста.
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