В Симферополе школьник ранил пятиклассника из пневматического пистолета

Ученик седьмого класса ранил в ногу пятиклассника, выстрелив в него из пневматического пистолета.
Инцидент со стрельбой из пневматики произошел сегодня в гимназии №1 в Симферополе. Об этом сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежи, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что пострадавший мальчик получил неопасное ранение. Пулька застряла у ребенка под кожей, после того, как ее извлекли, мальчику оказали помощь и отпустили домой.
В симферопольскую гимназию прибыла министр образования Наталья Гончарова, которая распорядилась провести служебную проверку в учебном учреждении. Кроме того, проверку проведут и правоохранительные органы.
В ведомстве уточнили, что пострадавший мальчик получил неопасное ранение. Пулька застряла у ребенка под кожей, после того, как ее извлекли, мальчику оказали помощь и отпустили домой.
В симферопольскую гимназию прибыла министр образования Наталья Гончарова, которая распорядилась провести служебную проверку в учебном учреждении. Кроме того, проверку проведут и правоохранительные органы.
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