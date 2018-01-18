Танк задавил солдата-срочника в Челябинской области

В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели солдата-срочника . Военнослужащего на учениях в Чебаркуле задавил танк.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, инцидент произошел в среду, 17 января, во время плановых занятий по вождению боевых машин. Солдат получил травмы, несовместимые с жизнью.



В настоящий момент на месте происшествия работает комиссия штаба военного округа. Специалистам предстоит установить причины трагедии. Личность погибшего военнослужащего не разглашается.