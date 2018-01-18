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    Apple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone. Apple, iPhone, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВApple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone

    Apple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone

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    Apple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone

    Apple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone

    Apple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone

      Apple выпустит обновление для своей операционной системы, и пользователи смогут отключать искусственное замедление работы старых iPhone.

      Однако глава корпорации Тим Кук стоит на своем: лучше этого не делать. Кук подчеркнул: замедление нужно, чтобы iPhone не отключались, и никакой другой цели не было.

      Ранее некоторые пользователи, узнав, что Apple намеренно занижает скорость работы старых моделей, решили, что таким образом корпорация заставляет людей покупать новые. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России.

      На «айфоногейт» оперативно отреагировали в Госдуме. Депутат Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий производителям преднамеренно старить технику.

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