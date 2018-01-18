Apple позволит клиентам обходить замедление старых iPhone

Apple выпустит обновление для своей операционной системы, и пользователи смогут отключать искусственное замедление работы старых iPhone.
Однако глава корпорации Тим Кук стоит на своем: лучше этого не делать. Кук подчеркнул: замедление нужно, чтобы iPhone не отключались, и никакой другой цели не было.
Ранее некоторые пользователи, узнав, что Apple намеренно занижает скорость работы старых моделей, решили, что таким образом корпорация заставляет людей покупать новые. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России.
На «айфоногейт» оперативно отреагировали в Госдуме. Депутат Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий производителям преднамеренно старить технику.
Ранее некоторые пользователи, узнав, что Apple намеренно занижает скорость работы старых моделей, решили, что таким образом корпорация заставляет людей покупать новые. На Apple начали подавать в суд, в том числе и в России.
На «айфоногейт» оперативно отреагировали в Госдуме. Депутат Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий производителям преднамеренно старить технику.
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