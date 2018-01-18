Оперетта капитана Крутова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Оперетта капитана Крутова 16+
    •  

    Беглый российский банкир задержан в Монако по делу о хищении 500 млн рублей

    5 комментариев
    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Беглый российский банкир задержан в Монако по делу о хищении 500 млн рублей

    Беглый российский банкир задержан в Монако по делу о хищении 500 млн рублей

    Беглый российский банкир задержан в Монако по делу о хищении 500 млн рублей
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • МВД сообщило о задержании в Монако банкира, в прошлом возглавлявшего правление московского банка. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции россиянина.

    Задержанный на территории княжества находился в международном розыске по делу о мошенничестве. По данным ведомства, он причастен к организации схемы хищения не менее 500 млн руб.

    МВД России по Москве: «Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей».

    Название банка и имя подозреваемого ведомство не сообщило. В МВД подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на территорию России.

    По данным «Коммерсанта», речь идет об экс-председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru