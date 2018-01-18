Беглый российский банкир задержан в Монако по делу о хищении 500 млн рублей

МВД сообщило о задержании в Монако банкира, в прошлом возглавлявшего правление московского банка. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции россиянина.
Задержанный на территории княжества находился в международном розыске по делу о мошенничестве. По данным ведомства, он причастен к организации схемы хищения не менее 500 млн руб.
МВД России по Москве: «Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей».
Название банка и имя подозреваемого ведомство не сообщило. В МВД подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на территорию России.
По данным «Коммерсанта», речь идет об экс-председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове.
МВД России по Москве: «Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей».
Название банка и имя подозреваемого ведомство не сообщило. В МВД подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного на территорию России.
По данным «Коммерсанта», речь идет об экс-председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове.
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