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    В Москве подросток пытался пронести в школу ножи

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    В Москве подросток пытался пронести в школу ножи

    В Москве подросток пытался пронести в школу ножи

    Охранник обнаружил опасные предметы во время досмотра ученика ручным металлодетектором.

    Ученик пытался пронести в одну из столичных гимназий перочинные ножи и другие опасные предметы. Прокуратура Москвы начала проверку, сообщает ТАСС. Представителям ведомства предстоит оценить условия жизни и воспитания мальчика.

    Проверку в отношении подростка начали и столичные правоохранители. Сообщение об инциденте в школе поступило полицию Юго-Западного округа Москвы от сотрудника частного охранного предприятия. Он сообщил, что обнаружил у мальчика предметы, которые запрещены к проносу в учебное учреждение.

    У ученика 11-го класса с собой было шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумка с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревка, куска проволоки и два коробка спичек. Охранник обнаружил опасные предметы во время досмотра с помощью металлодетектора.

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