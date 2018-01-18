В Москве подросток пытался пронести в школу ножи

Охранник обнаружил опасные предметы во время досмотра ученика ручным металлодетектором.
Ученик пытался пронести в одну из столичных гимназий перочинные ножи и другие опасные предметы. Прокуратура Москвы начала проверку, сообщает ТАСС. Представителям ведомства предстоит оценить условия жизни и воспитания мальчика.
Проверку в отношении подростка начали и столичные правоохранители. Сообщение об инциденте в школе поступило полицию Юго-Западного округа Москвы от сотрудника частного охранного предприятия. Он сообщил, что обнаружил у мальчика предметы, которые запрещены к проносу в учебное учреждение.
У ученика 11-го класса с собой было шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумка с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревка, куска проволоки и два коробка спичек. Охранник обнаружил опасные предметы во время досмотра с помощью металлодетектора.
Напомним, что утром 15 января в пермской школе произошла резня — два старшеклассника напали с ножами на четвероклассников и учительницу во время урока. Ранения получили 15 человек.
Проверку в отношении подростка начали и столичные правоохранители. Сообщение об инциденте в школе поступило полицию Юго-Западного округа Москвы от сотрудника частного охранного предприятия. Он сообщил, что обнаружил у мальчика предметы, которые запрещены к проносу в учебное учреждение.
У ученика 11-го класса с собой было шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумка с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревка, куска проволоки и два коробка спичек. Охранник обнаружил опасные предметы во время досмотра с помощью металлодетектора.
Напомним, что утром 15 января в пермской школе произошла резня — два старшеклассника напали с ножами на четвероклассников и учительницу во время урока. Ранения получили 15 человек.
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