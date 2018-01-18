Украинец задержан в Крыму за надругательство над флагом и гербом России

Сотрудники ФСИН разыскивали гражданина Украины, надругавшегося над символами России, с середины октября минувшего года.
В Крыму пограничники задержали украинца, находившегося в федеральном розыске. Его обвиняют в надругательстве над российскими флагом и гербом, передает ТАСС.
35-летнего мужчину остановили на автомобильном пункте пропуска «Армянск» после проверки документов. Пограничники выяснили, что с середины октября его разыскивает крымское управление ФСИН.
За надругательство над символами России украинцу грозит лишение свободы на срок до года, либо принудительные работы на тот же срок.
35-летнего мужчину остановили на автомобильном пункте пропуска «Армянск» после проверки документов. Пограничники выяснили, что с середины октября его разыскивает крымское управление ФСИН.
За надругательство над символами России украинцу грозит лишение свободы на срок до года, либо принудительные работы на тот же срок.
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