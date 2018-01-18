Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Украинец задержан в Крыму за надругательство над флагом и гербом России

    1 комментарий

    Украинец задержан в Крыму за надругательство над флагом и гербом России

    Украинец задержан в Крыму за надругательство над флагом и гербом России

    Сотрудники ФСИН разыскивали гражданина Украины, надругавшегося над символами России, с середины октября минувшего года.

    В Крыму пограничники задержали украинца, находившегося в федеральном розыске. Его обвиняют в надругательстве над российскими флагом и гербом, передает ТАСС.

    35-летнего мужчину остановили на автомобильном пункте пропуска «Армянск» после проверки документов. Пограничники выяснили, что с середины октября его разыскивает крымское управление ФСИН.

    За надругательство над символами России украинцу грозит лишение свободы на срок до года, либо принудительные работы на тот же срок.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru